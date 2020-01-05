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5 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Herkes uyusun

05 Ocak 2020, Pazar
Hepinize merhabalar çok sevgili Pazarola okurları!

Yıllık iznimden döndüm! Geçen yılın iznini kullanmak için son şansımdı o yüzden hemen izin yapayım dedim. E şimdi yeni bir yıla girdiğimize göre aslında yeniyıllık izin de kullanabilirmişim bugün. 

Neyse artık iş işten geçti. Önümüzdeki izinlere bakacağız. Yeni yıla girmeden helâlleşememiştik. Seneye görüşürüz tarzı espriler de yapamadım size. Zaten benim yapacağım bir espri değil, burada olsam da yapmazdım merak etmeyin. Herkes yeni yılın dünyaya ve ülkemize sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etmişti, ama yeni yıl eli boş gelmiş. Yani millet olarak bu gelene bir şeyler getirtme huyumuzdan ne zaman vazgeçeceğiz acaba. Yok, ayaktayken bir su getir, yok gelirken ekmek al, yok gelirken free shoptan çikolata al… Gelene eziyet resmen. Kaldı ki 2020 yalnızca kâğıt üzerinde bir sayıdan ibaret, bu istediklerimizi bize getiremez. Kalkıp kendimizin alması gerekiyor. 

VALLA AMERİKA’YI BİLMEM, AMA...

Sağolsun Trump yeni yılın ilk günlerinde kalkıp kendisi çok güzel kaos getirdi Orta Doğu’ya. Hatırlarsınız belki size daha önce Çekya’da Amerikan edebiyatı ve tarihi dersi aldığımı anlatmıştım. Hani hoca derse başlarken “Amerika’nın tarihi mi var da işleyeceğiz” minvalinden şeyler söylemişti. Heh işte yine o derste o hocamız şöyle bir şey daha söylemişti “Amerika en son savaşını 1800’lü yıllarda yaşamış bir devlet. Dünyanın çeşitli yerlerindeki savaşlara müdahale etmesinin sebebi bu savaş açlığı olabilir” Valla Amerika’yı bilmem, ama biz böyle dünyacanak baya bıktık savaşlardan. Özellikle de orta doğu. Arkadaş ne bitmek bilmez dünya sevginiz varmış, bırakın şu toprakları yürüyün gidin herkes kendi işine baksın yahu! Şuraları sömürelim, buraların kaynaklarını ele geçirelim, bu insanların ten rengi farklı yaşamalarına gerek yok, şunların dini farklı onları kamplara sokalım… Yeter vallahi yeter. Bu kadar aç gözlülüğün sonu asla iyi olmaz bunu da küçükken beşinci boyut izleyen herkes çok iyi bilir. 

HZ. ADEM TÜRK MÜ?!

Benim dünya barışını sağlamak için bulduğum naçizane çözüm şudur: Bütün sınırları kaldırmak. Evet. Artık dünyada hiçbir siyasî sınır olmayacak. Herkes dilediği yerde yaşayabilir. Yalnızca bir devlet olsun. O da tabi ki yedi kıt’ada at koşturmuş bir ecdadın torunu olan Türkiye olabilir. Tabi. Büyük resmi görme konusunda daha kabiliyetli başka bir potansiyel göremiyorum. Ayrıca bütün insanların en ilk birinci atası da Türkler olduğundan, (bilmiyorduysanız işte şimdi öğrendiniz, Hz. Adem’in Türk olduğu ve dünya ayağa kalkmasın diye çok gizli güçler tarafından bir sır gibi saklanıyor. Artık her nasıl olduysa sabahtan akşama kadar kahvede oturan emekli emmiler bunu öğrenmiş. Bak Allah’ın işine.) tabi ki dünyayı yönetecek olan tek güç Türkiye’dir. Devlet başkanlığına aday olarak da kendimi gösteriyorum. Bütün bu planı ben kurduğum için yazan / yöneten/başrol ben olmak zorundayım. Tek umursadığım şey kendi popülaritem, o sebeple bu devletin de çok uzun soluklu olmayacağı malûm. Ay arkadaşlar ben uluslar arası ilişkiler falan okumadım ne anlarım devlet işlerinden. Düşüncesi bile içimi sıkmaya yetti. Sorumluluk almak istemiyorum. Plan iptal, herkese duyurun, plan iptal. Herkes son sınırlarında kalsın, kimse kimsenin sınırlarını işgal etmesin öylece duralım.  Hatta bugün Pazar, erken kalkmamıza gerek yok hepimiz uyuyalım. Zaten biz erken kalksak da gün aymıyor. Yapılabilecek en iyi şey uyumak.  “Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum”

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