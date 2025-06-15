İsrail yalnız kalmalı

İsrail dünyayı şaşırtmayarak İran’ı vurdu. Gazze’de yaptıkları sebebiyle büyük bir tepki çeken ve yalnız kalan İsrail, bununla da sınırlı kalmayarak İran’ı da vurmak suretiyle önce Ortadoğu’yu ve dolayısı ile dünyayı ateşe atmış oldu.

İsrail’in önüne gelene saldırması ve bu saldırılara hakkı olduğunu düşünmesi acaba dünya gerçeklerine aykırı değil mi? Nasıl oluyor da İsrail’in herkese saldırma hakkı oluyor ve başka ülkelere bu hak tanınmıyor? Elbette gerek Gazze, gerek Suriye ve gerekse İran’a saldıran İsrail; bunu ancak Amerika’nın desteği ya da en azından kabulü ile yapabilir ve yapıyor. Dolayısı ile bu saldırılarda Amerika’nın payını görmemek mümkün değil.

Gerçekler böyle olduğu halde Amerika, farklı açıklamalar yapıyor. Meselâ ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran’a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı” demiş. Bu açıklamadan sonra mesaj yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump ise, “Bazı İranlı şahinler, çok cesur konuştular ama olacaklardan habersizlerdi. Şimdi (şahinlerin) hepsi öldü. Durum daha da kötüleşecek” demiş.

Kendisini “dünyanın jandarması” olarak gören ve öyle davranan Amerika yöneticilerinin İsrail’e bu ölçüde destek vermesi onların daha da ölçü tanımaz hale gelmesine vesile olmuyor mu? Böyle yaparak Ortadoğu ya da dünyada barış ve istikrar sağlanabilir mi? Amerikalı yöneticilere göre İsrail kendisine yönelik ‘tehditleri’ bertaraf etme hakkına salip de, aynı hak başka ülkeler için neden yok?

İsrail’in saldırılarına karşı dünyadan tepkiler geliyor, ancak bu tepkilerin İsrail’i caydırıcı sertlikte olduğunu söylemek mümkün değil. İlk anda yapılan açıklamalarla değerlendirme yapmak hatalı olabilir, ancak saldırıdan sadece “Endişe duyduk” diye bahsetmek İsrail’i durdurur mu?

Olması gereken, ‘hür dünya’nın bu saldırılar karşısında sesini daha güçlü bir şekilde yükseltmesidir. Benzer çelişki Gazze saldırıları sonrasında da görüldü. Avrupalı idareciler bu saldırılar karşısında büyük ölçüde sessiz kaldılar, ancak ilerleyen günlerde kamuoyunun zorlamasıyla Gazze’de yaşanan vahşetin farkına vardılar. Avrupalı liderlerin bugün ortaya koydukları tavır, ilk günden itibaren sergilenmiş olsaydı acaba İsrail Gazze’de bu ölçüde keyfî davranabilir miydi?

İsrail’in komşu ve bölge ülkelerine bu ölçüde keyfî saldırılar düzenlemesi hem Ortadoğu, hem dünya barışına darbedir. Öyle ise İsrail saldırganlığı mutlak surette durdurulmalıdır. Bunun yolu da kararlı ve kesin bir dille bu saldırılara itiraz etmek ve İsrail’i durdurmaktır.

Er ya da geç bu olacak gibi, ama ne kadar erken olursa dünya o kadar kazançlı çıkar...