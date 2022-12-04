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4 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Ateş karıncalarıyla tanışmak ister misiniz?

Cenk ÇALIK
04 Aralık 2022, Pazar
Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? (Nahl Sûresi, 17.) ayeti yaratılış üzerine düşünmeye davettir.

Ateş karıncaları küçük, kırmızı böceklerdir. Günde 5.000 yumurta üretebilir. Birçok karınca türü kolonisinin birkaç yüz işçisi varken, bu koloninin sadece işçi sayısı yarım milyon kadardır. 30 cm. yüksekliğe ve 60 cm. genişliğe varan 350’ye varan tepecikler inşa edebilirler.

Küçük hayvanları ve sürüngenleri vücutlarında bulunan zehirli iğneyle öldürebilirler. İnsanlarda ise alerjik etkilere sebep olurlar. Hatta elektrik kablolarını parçalayarak kesintilere yol açtıkları da kayıtlara geçmiştir.

Savunmaları da güçlüdür. Besinlerini mikrop vererek öldürme çalışmaları, boğazlarında bulunan mikrop geçişini engelleyen yapılarla akim bırakılmıştır. Ayrıca zehir keselerindeki anti-mikrobik sıvıyı yuva çevresine ve yavrulara püskürtmedir. Böylece yuvayı dezenfekte ederler.

Bir böcek türü olan Scarabaeid ile ateş karıncaları, taşıdıkları hidrokarbonların aynı olması nedeniyle birlikte yaşayabilir. Böcek, ateş karıncalarının yuvasına ilk geldiğinde kalın dış kabuğuna güvenir ve ölü taklidi yaparak kendisini korumaya çalışır. Birkaç gün içinde karınca yuvasına kabul edilir.

Georgia Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre ateş karıncaları, ayaklarından salgıdıkları özel yapışkan bir sıvı sayesinde birbirlerine yapışıp inanılmaz yapılar yapabiliyor. Selden korunmak için kullandıkları koşu bandı modelini 100 saniyede oluşturan ateş karıncaları, yaşayabilecekleri yeni yerler keşfedinceye kadar bu sal yapısı sayesinde haftalarca hatta aylarca su üstünde yaşayabiliyor. Bu esnada normalden yaklaşık 400 katında bir kuvvet ile karıncalar birbirlerine tutunduğunu not düşelim. Bu bir insan için ortalama 2 tır ağırlığında bir kuvvetin ortaya çıkması demek. Kendi vücutlarıyla oluşturdukları sal, suyun içinde giderken karıncaların yarısı suyun altında, diğer yarısı da suyun üstünde bulunuyor. Koloni, kraliçeyi ve larvaları salın ortasına yerleştiriyor. Böylece üstte kaldığı için ıslanmıyorlar. Alttaki karıncaların ince tüyleri hava tuttuğundan diğerleri de suda batmıyor.

Salı oluşturan karıncalar sürekli yer değiştiriyor. Eğer salda bir boşluk hissedilirse yüzlerce karınca hızlıca köprü oluşturuyor ve tamir ediliyor. Bugüne kadar araştırmacıların kaydettiği en büyük salın çapı 20 cm kadardı. Bu büyüklükteki bir salda ortalama 12 bin kadar karınca olduğu tahmin ediliyor.

Ateş karıncalarının; beceri ve çalışkanlıkları, savunma ve saldırıları, böceklerle birlikte yaşayabilmeleri ve sel gibi afetlerde sal oluşturmaları geniş bir tefekkür penceresi açar vesselam…

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