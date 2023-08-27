"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Usta inşaatçılar: Odun ve dokumacı karınca

Cenk ÇALIK
27 Ağustos 2023, Pazar
Odun karıncaları yeraltındaki yuvalarının üzerine, çam iğnesi ve ince dallarla inşa ettikleri tepeciklerle ünlüdür. Yuvanın yerin üstündeki bölümü, küçük ve ince dallardan, yaprak saplarından ya da çam iğnelerinden yapılmıştır ve bu kısım yuvanın çatısıdır.

Çatı aynı zamanda yağmurun içeri girmesini önler ve çok sıcak ya da soğuk havada, yuvanın ısısının düzenini sağlar. Yuvanın yüzey katmanını aşama aşama alt katmanlara aktarırlar, üst yüzeyin yerine de alt katmanlardan malzeme getirirler. Sürekli olan devr-i daim, içteki nemli maddeleri yüzeyde düzenli olarak kurutur ve mantar oluşumunu engeller.

Tehlikeyle karşı karşıya kalan odun karıncası düşmanına formik asit fışkırtır veya dövüş sırasında sivri çenesiyle düşmanını ısırır ve yaranın içine asit enjekte eder. Bu özellikleriyle, canlı bir kimyasal silah gibi görev görür.

Karınca tarafından bitkilere yerleştirilen apid adı verilen yaprak biti, bitki kökündeki öz suyu alır. Apidin vücuduna giren bitki özsuları, “bal özü” denen maddeye dönüştürülür. Karınca, antenleriyle apidi okşadığında küçük bir damla “bal özü” salgılar ve karıncaya sunar. Karınca da buna karşılık olarak, apide çok iyi bakar. Karınca sonbaharda apid yumurtalarını alır ve yumurtadan çıkıncaya kadar yuvalarında tutar. Daha sonra genç apidleri çeşitli bitkilerin köklerine yerleştirir. Böylece apid buradan özsu emecek ve karıncayla paylaşacaktır.

Dokumacı karınca ise ağaçlarda, kendilerine yapraklardan yuvalar yaparak yaşar. Önce işçiler genişlemeye elverişli bir yer arar. Uygun bir ağaç dalı bulunduğunda dalın yapraklarına dağılır, yaprakları kenarlarından çekiştirmeye başlanır. Yaprak, karıncanın boyundan daha geniş olduğunda ya da iki yaprağın beraber çekilmesi gerektiğinde, işçiler, birleştirilmesi gereken noktalar arasında canlı köprü vazifesi görür.

Daha sonra zincirdeki karıncaların bazıları, yanlarındaki karıncaların sırtlarına çıkarak yaprak uçlarını birleştirir. Yaprak çadır benzeri bir şekil aldığında, bazı karıncalar bacak ve çeneleriyle yaprağı tutmaya devam ederken, bazıları da eski yuvaya gidip özel yetiştirilmiş larvaları bu bölgeye taşır. Larvaların ağızlarından salgılanan ipekle yapraklar istenilen yerden tutturulur. Kısacası larvalar birer dikiş makinesi gibi kullanılırlar.

...

“İpek üreticisi” olarak yaşayan bu larvalar mevcut olan bütün ipeklerini, kendi ihtiyaçlarını karşılamak yerine kolonininkini karşılamak üzere verir. Yaşamlarının kalan kısmında, larvaların yapması gereken her şeyi onların yerine işçi karıncalar yapacaklardır…

Yuvanın üstünü ve altını sürekli devir daimle yer değiştirmeleri, mantar gelişimini engellemeleri, kimyasal silah kullanmaları, apidlerle yaşamaları ve onları yetiştirmeleri, yaprak birleştirmede canlı zincir oluşturmaları, özel larva yetiştirerek ipek ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatlarını kolonin devamına adamaları karıncaların alamet-i farika hususiyetlerinden bir kaçıdır. Bu hikmetler sonsuz Rahmet sahibi Rabbimizin ihsanıyla vücuda gelir. Aczini, fakrını izhar ederek bu ihsanata kavuşan karınca, insana da vazifesini tahattur ettirir vesselam...

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversiteliler: Çalışmak zorundayız

    Sağlığı tehdit eden kırtasiye ürünlerine dikkat

    Esnaf hiç bu kadar perişan olmamıştı

    Demokrasi olmadan ekonomi düzelir mi?

    10 kiracıdan 9’u taşınmak zorunda

    Yurt genelinde 3 günlük serinlik hissedilecek

    Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu - Selçuk, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanmıştı

    Fukuşima'dan tahliye edilen radyoaktif suya UAEA'dan açıklama

    İSKİ’den “su tasarrufu” çağrısı

    Su kıtlığı kapıda

    Yunanistan 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

    9 bin mahkûm koronavirüs sonrası cezaevine dönmedi

    Açlık sınırı 13 bin 700 lirayı aştı

    Vatandaş kartla geçiniyor

    KKM saatli bomba gibi

    Ekonomik krizin sebebi ‘yanlış politikalar’

    Yakma, anlamak için oku

    Rusya: Düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu

    Nijer'den Fransız Büyükelçisine 48 saat süre

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    “Siz Tanrı’yı bu kadar kızdıracak ne yaptınız?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceylan Çalışkan’ın gizlediği vesika
    Ahmet BATTAL

    Beni asmayın da …
    Rifat OKYAY

    Bursa’da hastanelere işiniz düşmesin
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’dan Ceylan Çalışkan’a tavsiyeler
    Adnan NACİR

    KKM, faiz ve ekonomi
    Faruk ÇAKIR

    Bilmediğine düşman olanlara çağrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden ihtilâf ediyor?
    Halil ELİTOK

    İmanı tazelemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.