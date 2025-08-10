İngiliz aklı ve Gazze’de yeni proje

7 Ekim'den bu yana Gazze’de taş taş üstünde kalmadı. 60 bin insan şehit edildi, bizzat soykırım uygulandı.

Yetmedi şimdi açlıkla sürdürülen insan kıyımı var. Amerika destekli İsrail’e dünya söz geçiremiyor. Onlar da Hamas’a söz geçiremiyor. Psikolojik olarak çok yıprandılar, dünya halkları onları kazurat şeklinde kendi topraklarından atmaya başladı. Restoranlar, tatil yerleri, uçaklar, sinemalar tiyatrolar, vb. birçok yerlerden tard edilerek dışarı atılıyorlar. Katil Netenyahu bunun altında ezilmeye başlayınca yeni projeler üretmeye başladı.

Gelecek 100 yıllarını kaybettikleri anda İngilizler el uzattılar, İngiliz aklı devreye girdi. İsrail inanılmaz bir hınzırlıkla Gazze’de büyük bir plan ve projeyi uyguluyor. İngiliz aklı ile yoğrulan bu proje başarıya ulaşır mı? Bilinmez,ama olaylara çok farklı gözle, ferasetle bakmak ve düşünmek elzem.

İngiliz, İsrail ve Amerika yeni bir proje peşindeler ve Gazze‘de ortaya koymaya çalışıyorlar. Proje; halkın direncinin kırılmasını çıkış noktası olarak belirlemiş durumda. Hamas‘ın liderliğindeki direnişi ve halkın Hamas'ı sahiplenmesini kırmak ana plan. İsrail buna odaklanmış .

Hamas var olduğu müddetçe Gazze’deki direnişin kırılması, esirlerin salıverilmesi, Gazze şeridinin boşaltılması mümkün değil. Bu yüzden İsrail, İngiliz aklı ile birleşerek önemli yeni bir planı ortaya koymaya çalışıyor. Plana göre Gazze halkı öncelikle aç bırakılacak. Dünya kamuoyu görünürde İsrail’e ve Amerika’ya baskı yapacak, bu sırada planın diğer parçasına göre İngiltere, Fransa ve Kanada gibi İngiliz aklıyla hareket eden ülkeler, dünya kamuoyunda açlığın kırılması noktasında “Filistin devletini tanıma” gibi bir lüksü paylaşacaklar. Açlık kırılsın şeklinde Filistin devletini tanımakla İsrail’i yola getirecekler.

İşin aslı geri planda saklı, nasıl bir Filistin devletini tanıyacaklar? Planın bir diğer parçasının yansıması ise, Katar, BAE, Suudi Arabistan ve birçok Avrupa devletinin imza koyduğu söylenen bir anlaşmayla ortaya kondu. Hamas Gazze yönetiminden çekilecek, silâhlarını teslim edecek, her bir savaşçı Gazze’yi terk edecek. Direnişin tamamen yok edildiği bir Gazze’ye sahip Filistin devletini tanıyacaklar. İsrail, İngiliz ve Amerikalıların Dünyayı ikna çabasına ses çıkarmayacak, alternatif bir yolla ikna edilen ve kukla bir başkanın yönettiği, isteklerine amade bir Gazze dayatacaklar.

Kukla bir başkanın yönetimindeki Filistin devleti, İsraillilerin istedikleri gibi cirit atabileceği bir devlete dönüşecek ve bu devleti tanıma yarışına girecekler, hazırlanan ve ortaya konan plan bu. Gazze boşaltılmış, direniş kırılmış, rehineler kurtarılmış, Hamas el çektirilmiş, silâhlarını bırakmış, Gazze’yi terk etmiş bir yapı. 60 bin insan ölürken, halk açlıktan kırılırken neredeydiniz? İnsanî yardımlar için kılını kıpırdatmayan, bu ülkeler birden Filistin’i tanıyacağız çıkışları planın parçası. Anlamadığım ise Katar’ın bu planın başını çekmesi.

Filistin Devleti'ni tanımaları aslında puzzle‘ın parçalarının birleştirmek adına yapılan bir eylem.

Fransa’nın göstermelik başı çektiği, İngiltere’nin halkayı tamamladığı, Amerikalıların amade olduğu ve İsrail’i yeniden şaha kaldıran plandır. Arap devletlerinin destek vermesi ve sözcülüğünü üstlenmesi ise çok manidar. Tarihten hiç ders almıyorlar.

Filistin’i ayakta tutan ve İsrail’e meydan okuyan Hamas, yanlışları olsa da Gazze’nin bizzat sahibi ve Filistin’in bir parçası, elbette kalmalı, halkın imanla yoğrulmuş direnişinin kırılmasını alternatif yol arayan İngiliz aklı ve yenidünya düzeninin dizaynırları iş başındalar. Masum gösterilmeye çalışılan bir anlaşma. Gazze boşalacak, onlar da kukla bir başkanla Filistin’i tanıyacaklar.

