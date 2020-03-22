"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Risale-i Nur’da bereket (2)

22 Mart 2020, Pazar
Risale-i Nur’da yer alan bereket konusundaki bazı misalleri hatırlatmaya devam edelim. Risale-i Nur’un hizmetinde bulunulan gündeki bereket:

“Ben, pek kat’î bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde kat’î kanaatim gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki, Risale-i Nur’un hizmetinde bulunduğum günde, o hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, maişetimde bir inkişaf, inbisat, ferahlık, bereket görüyorum. Hem orada iken, hem burada çok kardeşlerimden aynı hâleti hissettim ve ediyorum. Ve çokları itiraf ediyor ki, “Biz de hissediyoruz” derler. Hatta, size geçen sene yazdığım gibi, benim pek az gıdayla yaşadığımın sırrı, o bereket imiş. Hem, İmam-ı Şâfiî’den (ra) rivayet var ki: “Hâlis talebe-i ulûmun rızkına ben kefalet edebilirim” demiş. “Çünkü rızıklarında vüs’at ve bereket olur.” 1

“Hem aynı günde, bir parça tereyağı-biz ve Üstadımız da bunun bereketini hissediyorduk-bittiği dakikada onun miktarına tevafuk edip, zannımızca aynı yerde, aynı miktar, aynı zamanda geldiği...” 2

“İktisat vasıtasıyla bazen bire on bereket gördüm ve arkadaşlarım gördüler.” 3

Risale-i Nur’un bereketiyle bir hanımın yangından kurutulma hadisesi: “Ya Rabbi, ona merhamet eyle!” niyaz etmiş. Aynı zamanda o hanım, pencereyi kırmış, kendini iki kat yüksekliğinde avluya atmış, fevkalâde bir surette ne incinmiş, ne de bir yeri kırılmış. Hem bakır ve demiri eriten o dehşetli ve şiddetli yangından bütün konak yandıktan sonra bütün mücevheratını ve altının, hiçbiri zayi olmayarak muhafaza etmiş; bulmuş, almış. Risaletü’n-Nur’un bereketinden hem canını, hem malını kurtarmış.” 4

“Yine Risale-i Nur’la münasebeti tahakkuk eden hadiselerden birisi de şudur ki; Risale-i Nur’un Isparta’ya medar-ı bereket olduğunu çok emarelerle gördük ve görüyoruz. 

Ezcümle: Şükrü Efendi hem kendi köşkünü, hem merhum kardeşi Nuri Efendinin köşkünü Risale-i Nur’un ders ve telifine verdiği bir zamanda, onun şehirdeki evine muttasıl büyük bir haliçe binası ateş aldı. Bütün o büyük bina yandığı halde, Şükrü Efendinin evine sirayet etmedi. Hattâ yanan haliçe binasının müştemilâtından olup, haliçe binası ile Şükrü Efendinin hanesine bitişik olan ahşap odunluk dahi yanmadı. Bu vaziyeti gören herkes hayret içinde kaldı. Fakat Risale-i Nur ile alâkaları olanların şüpheleri kalmadı ki, Şükrü Efendi Risale-i Nur’un telifine bu iki köşkü verdiği için, onun bereketiyle, harika bir surette, hem kendi hanesi, hem merhum kardeşinin hanesi o müthiş yangından kurtuldu.” 5

Üstadın ısrarla talebelerine yemek ikramından sonra aynı miktar yemeğin gelmesi: “Birkaç günden beri Üstadımızın ziyaretine gitmediğimizden, kardeşim Emin ile beraber Üstadımızın ziyaretine gittik. İkindi vakti beraber namaz kıldıktan sonra, bize emretti ki: “Size yemek yedireceğim, burada tayınınız var.” Mükerreren, “Yemezseniz bana dokuz zarar olur” dedi. “Çünkü yiyeceğinize karşı Cenab-ı Hak gönderecek.” Yemek yemekten affımızı rica etmişsek de emretti: “Rızkınızı yiyin; bana gelir.” Emrini kırmamak için lütuf buyurduğu tereyağı ve kabak tatlısını ekmekle yemeye başladık. Daha sofrada iken ümit edilmeyen bir vakitte ve bir tarzda ve aynı miktarda, bir adam geldi yediğimiz kadar taze ekmek, aynı yediğimiz miktarda-fındık kadar-tereyağı ve diğer elinde bize verilenin tam bir misli kabak tatlısı olarak kapıyı açtı. Artık taaccüb edilecek, hiçbir cihette tesadüfe mahal kalmayarak Risaletü’n şakirdlerinin rızkındaki bereket-i Rabbaniyeyi gözümüzle gördük.” 6

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, 21.

2- A.g.e., s. 94.

3- A.g.e., s. 115.

4- A.g.e., s. 171.

5- A.g.e., s. 178.

6- Bediüzzaman Said Nursî, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 39.

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid-19'un hızla yayıldığı ABD'de son durum?

    Tahliyelere formül aranıyor

    ''Mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim''

    Hasta, yaşlı ve bebekler yüksek risk altında

    Düşünce suçlularını bırakın

    En riskli yerler İstanbul, Ankara, İzmir

    'İsrail'de on binlerce kişi ölebilir'

    Türkiye'de vefat sayısı 21'e; hasta sayısı da 947’ye yükseldi

    7 ülkeden 3358 öğrenci hakkında Çavuşoğlu'ndan açıklama

    İtalya'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Sağlık çalışanlarına destek devam ediyor

    Kovid-19 tedbirleri genişliyor: İçişleri Bakanlığı yeni kararları açıkladı

    Stokçuluk topluma zarar veriyor

    Esnafa özel paket hazırlanmalı

    İstanbul Havalimanı’nda ateş kontrolü

    İtalya'da koronavirüsten 793 kişi daha öldü

    Kavala’ya ikinci tahliye

    Onur Air uçuşlarını durduracak

    Başkentte sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak

    'TRT uzaktan eğitim için hazır'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tahliyelere formül aranıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Vazgeçme”
    Faruk ÇAKIR

    Bir virüs neler yaptı?
    Genel

    En riskli yerler İstanbul, Ankara, İzmir
    Genel

    Düşünce suçlularını bırakın
    Genel

    Hasta, yaşlı ve bebekler yüksek risk altında
    Abdurrahman AYDIN

    Mi’rac ve Rü’yetullah
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arzın bu yangınında selâmet-i kalbini muhafaza edenler
    Ahmet BATTAL

    Gazeteciliğe virüs bulaşmış
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Risale-i Nur gözüyle Mi’rac

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.