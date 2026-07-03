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11 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İlk ders, son ders

Cevat ÇAKIR
11 Temmuz 2026, Cumartesi
Bugün hüzünlü bir gün geçirdim. Kırk bir yıl önce başladığım öğretmenliğimin son günüydü.

Bu sebepten dolayı son kez ders programına baktım. 1985’te İzmir’de Vedide Baha Pars’ta başladığım öğretmenliğimdeki ilk dersimi, İstanbul’da SaintBenoit’te son ders olarak bitirdim.

‘Her gelecek yakındır’ hadisi şerifinin belirttiği gibi zamanı anlamadan yıllar geçti. Bir yıl önce bir yazımda ‘emekliliğin ayak sesleri’ demiştim. Şimdi ise gerçeğiyle karşılaştım. Gerçekten nimetler elden çıkınca kıymeti anlaşılıyor. Yıllar önce öğretmenler gününde emekli olmuş bir öğretmen arkadaşın, "Okulların önünden geçerken camdan bir sesin ‘Hocam gel bir saat ders anlat’ demesini bekliyorum" deyişi aklıma geliyor. Eskiden ‘Tebeşir tozu yuttun mu artık kurtulamazsın’ denirdi. Evet günümüzde öğretmenler tebeşir kullanmazsa da zil ve öğrenci sesleri aynı etkiyi göstermektedir.

 Emekli olmadan önce ne kadar büyük bir nimetin içinde olduğumu şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü sınıf senin, öğrenciler sana birer emanet aslında. Bazen bir iki öğrencinin haylazlığından dolayı "Ah bir bitse" dediğim sınıflarımı ve okulumu daha bir hafta dolmadan özlemişken, arzuladığım o zilsiz hayat nasıl bitecek?

Evet Üstad'ın dediği gibi öğretmenlik mesleği başka bir mesleğe benzemiyor. Üstad öğretmenlik mesleği için ‘Bence bir öğretmen yüz vaiz kadar bu memlekete faydalıdır. ‘Şu zamanın dindar bir muallimine, eski zamanın velîleri nazarı ile bakıyorum. Çünkü eski zamanda dinî terbiye ebeveyne verilmişti, bu zamanda o vazife muallimlere verilmiş"1 demiştir. Ayrıca Bayram Yüksel Ağabeyin naklettiğine göre öğretmenler için şunları da söylemiştir: ‘"Eğer imkanım olsa, hergün dindar bir muallime, öğretmene on altın verirdim.’ 2

Evet bizden geçti. Mevcut öğretmenlere tavsiyem bu mesleğin değerini bilip son güne kadar öğretmenliği bırakmamak. Daha kolay olan idareciliğe kesinlikle girmemek, çünkü o hizmet düşüncesi olanlar için bir tuzaktır.

Dipnotlar:

1- Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, c.3. s. 352.

2- Risale Haber, “Said Nursi: İmkanım olsa dindar öğretmene her gün 10 altın verirdim”.

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