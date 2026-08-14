Hayatını hizmete vakfetmek

Risale-i Nur Külliyatı’ndan lahikaları incelediğimizde, Üstad Hazretleri talebelerinin hizmetlerinden sitayişle bahsetmiş ve bunların sayılarının artması için de dua etmiştir.

Hatta bir kısım talebelerini birbirine benzetmiştir. Mesela Sabri için “Hulusî-i sani’” sıfatını kullanmıştır.1 Ayrıca bazı talebeleri için “Adeta cesedleri muhtelif, ruhları bir hükmünde” 2 Hüsrev ve Rüştü için “Bir ruh iki cesed”3 ifadesini kullanmıştır. Bu vesile ile ben de şöyle düşünüyorum: Üstadın saff-ı evvel talebelerinin her dönemde mutlaka benzerleri vardır. Mesela mesleğini bırakıp da hizmete koşan (Mehmet Çalışkan) iki köşkünü hizmete veren Hakkı gibi. Kocası yazı yazmada Üstadına yardım etsin diye evinin bütün işlerini yapan Şamlı Tevfik ağabeyin hanımı gibi. Kimileri de Üstada ait her şeyi malları gibi sahiplenmeleri. (Sabri ve Hulusî) gibi. Büyük ruhlu Küçük Ali’nin ise “Risale-i Nur hizmetini dünyada her şeye tercihen hayatının en büyük maksadı yapması”4 gibi.

Ben de bu yazımda halen hizmetin içinde olan bir öğretmen kardeşimden bahsedeceğim. Farklı yerlerde dünyaya gelmemize rağmen, kader bizi dört yerde bir araya getirdi.

1.Üsküdar Nur Apartmanı dersanesi, 2.İlahiyat Fakültesinde aynı sınıf, 3. Askerlik, 4. Selimiye Askerî Cezaevi.

Bu kardeşimizin örnek almamız gereken bir çok hali var: Okulda okurken sınıfta en arka sıraya geçer ve sürekli Risale-i Nur’u okurdu. Çünkü onlara çok iştiyakı vardı. Üsküdar’da talebeliğinde de gazete dağıtımında çok fedakârlık yapmıştı. Askerde iken de gece boş zamanlarında Risaleleri küçük kağıtlara yazar, gündüz zaman buldukça onları okurdu. Hatta bir gün bir arama sırasında yakalanmamak için yazdığı kağıtların bir kısmı yutmuştu. Bu kitap okuma sevdası bir gözünün az görmesine neden olmuştur. Ama o bir gözle de olsa okumayı asla bırakmamıştır. Bugün de Risale-i Nurları her yerde rahat okuyabilmek için bir kısım kitapları bölümlerine ayırarak ciltlemiştir.

Yalova’da bir arkadaşı yazlığını ona tahsis etmişti. O da hafta sonları talebeleri minibüse doldurur oraya giderdi. Bu arada hanımı da yemek pişirmek için beraber olurdu. Mutfakta bir çekyatta gecelerdi ve sık aralıklarla Risale-i Nur’u okuyan talebelere çeşitli içecekler ve tatlılar yetiştirirdi. Ayrıca hizmette beraber koşan örnek bir aile. Bugün de bir yaşlı amca deniz kenarında villasını hizmete tahsis etmiştir. Talebe hizmetlerine burada devam etmektedir. Bu fedakarlığın ve kendini hizmete vakfetmenin sonunda Cenab-ı Allah da hizmette muvaffakiyet vermektedir.

Bu kardeşimizin bir derdi vardır o da hizmet. Oturduğu şehirden köyü takriben 10 km dır. Fakat o hizmetlerden zaman ayırıp da çoğu zaman köyüne gidemez. Hizmette bu sebatın sonucu da bulunduğu şehirde talebe hizmetleri bazı illerden de öndedir. Ve o bir “Teyp Tahir” gibidir. Risale-i Nurun bütün konularını ezbere okuyabiliyor ve konulara çok ciddi bir vukufiyeti vardır. Cenab-ı Allah sayılarını artısın. Amin.

Dipnotlar:

1- Barla Lâhikası, 21.

2- Age., s. 21.

3- Kastamonu Lâhikası, 97.

4- Age., s. 187.