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13 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

‘Ben toprağa çok yaklaştım’

Cevat ÇAKIR
13 Temmuz 2024, Cumartesi
-Annemi dualarla ebedi aleme uğurladık-

Annem vefat etmeden önce “‘Ben toprağa çok yaklaştım” sözünü çokça söylüyordu. Ben de “Niçin böyle söylüyorsun anne? Biz de öleceğiz” dediğimde “Olgun meyve kolay düşer” diyordu. Evet dediği gibi annem 96 yaşında (2 Temmuz 2024 tarihinde) toprağa düştü. Tıpkı annesi gibi son namazını cemaatle kıldıktan sonra. 

Evet annem (sıhhatli olduğu dönemlerde) devamlı abdestli olurdu, hatta yemeklerden önce de mutlaka abdest alırdı. Dolayısıyla namazı da cemaatle kılmaya çok dikkat ederdi. Yaz aylarında beraber kaldığımızda Kur’an okuma yarışması yapardık. Annem günde üç cüz çok rahatlıkla okurdu. Bu Kur’an dostluğundan dolayıdır ki, birkaç yıl önce hastalanmış ve hastaneye gitmişti. Eve döndüğünde henüz nekahet döneminde bir gün odasını açtığımda yatağında oturmuş vaziyette elini yastığın üzerine gezdirirken gördüm. “Anne ne yapıyorsun?” dediğimde ‘Kur’an okuyorum‘ demişti. Hatta bir gün bana ‘Ben Kur’an okumasam yaşayamam’ demişti. Kur’an adeta dem ve damarlarına yerleşmişti. Annem için Cevşen de ayrılmaz bir parçasıydı. Gittiği her yere Cevşenini mutlaka götürürdü. Namaz tesbihatına da çok önem verirdi. Cemaatlerde yapılmasa kendisi ayrıca mutlaka yapardı. Biz akşam ve sabah tesbihatını kısa kesince ve ikindide Nebe Suresinin yarısını okuyunca da mutlaka uyarırdı.

Annem komşu ve akraba haklarına aşırı derecede riayet eder ve bizi de bu konuda uyarırdı. Hasta bir komşumuz varsa mutlaka ziyaret etmemizi isterdi. Yolculuktan önce de bütün komşularımızla vedalaşmamızı isterdi.

Hesaptan mizandan çok korktuğu için ibadetlerinde aşırı titizdi. Teheccüd ve kuşluk namazlarını asla terk etmezdi. Annesinden ezberlemiş olduğu şu ifadeleri çok söylerdi: “Allah’ım mezarımı dar eyleme! Münker ve Nekir gelince dilimi lal eyleme!”

Üstadın ‘Benim merhume validemin vefatıyla hususi dünyamın yarısı, onun vefatıyla vefat etmiş diyordum. Abdurrahman’ın vefatıyla da baki kalan öteki yarı dünyam vefat ettiğini gördüm.’(1) dediği gibi ben de diyorum: ‘Babamın vefatıyla hususi dünyamın yarısı, annemin vefatıyla da kalan öteki yarısı vefat etti.”

Üstadın Sabri abinin annesinin vefatıyla ona taziyesinde yaptığı dua gibi ben de anneme ve bütün vefat edenler için aynı duayı yapıyorum: “Cenab-ı Hak validemizi mağfiret eylesin! Amin. O merhumeyi de ğarik-ı rahmet eylesin! Amin.” (2)

Dipnotlar:

1-Lem’alar, s. 373

2-Kastamonu Lahikası, s. 149-150

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