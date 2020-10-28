"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

“Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir”

Cevher İLHAN
28 Ekim 2020, Çarşamba
BEDİÜZZAMAN’IN MEŞRÛTİYET/DEMOKRASİ TÂRİF VE TESBİTLERİ - 7

Esasen demokrasilerin temel vasfı “kuvvetler ayrılığı”nın yerine “kuvvetler birliği”nin ikame edildiği, yürütmenin yanısıra “millet egemenliğinin kayıtsız ve şartsız temsilcisi” Meclis’in bütçe ve kanun yapma yetkisinin gasbedildiği, denetim mekânizmasının ortadan kaldırıldığı ve yargının bütünüyle “partili cumhurbaşkanı”na bağlandığı “sistem”in demokratik yönetimlerde hiçbir mâkuliyetiolamaz.

Bediüzzaman’ın “Meşrûtiyetin (demokratik cumhuriyetin) sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir, istibdâdın esâsı, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbî edebilir” ikazının hakikati budur.

Yürütme, yasama ve yargının tek elde toplanmasıyla, bütün demokratik sivil güçlerin ve ülkenin kaderinin “tek kişi”ye bırakılmasına karşı,  Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetinin anahtarı olarak şûrâyı (meşveret - Meclis sistemini) esas alan âyetlerin emrini nazara verir.  Asırların ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşveretinin, bütün insanlığın ilerleme ve gelişmesini sağlayan fenlerin / ilimlerin esası olduğunu bildirir. (Hutbe-i Şâmiye, 65)

Bundandır ki, geçen asrın başlarında, “zaman-ı istibdâd” dediği kuvvetin hâkim olup, güçlü olanın hükmettiği devirlerin aksine “zaman-ı meşrûtiyet” tanımlamasında bulu- nur.  Demokratik değerlerle temel hak ve hürriyetlerin, hukuk devleti hükümlerinin hükümrân olduğu yeni dönemin “zenbereği, rûhu, kuvveti, hâkimi, ağası haktır, akıldır, mârifettir (bilgi, sanat, beceridir), kânundur, efkâr-ı âmmedir (kamuoyudur); kimin aklı keskin, kalbi parlak olursa, yalnız o yükselecektir” beyânında bulunur. “Şahıs yöne- timi”ne karşı millet irâdesinin tecelligâhı ‘Meclis sistemi” tercihini açıklar. 

 (Münâzarât, 31-32)

“MEŞRÛTİYET, HÂKİMİYET-İ MİLLETTİR…”

“Meşrûtiyet, hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı ammenizin (kamuoyunun, halkın irâdesinin ) misâl-i mücessemi (cisimleşmiş hali) olan mebusan (milletvekilleri) hâkimdir; hükûmet hâdim ve hizmetkârdır” tesbitiyle, millet irâdesinin tam tecellisiyle Meclis’in hâkim olması için milletvekillerinin hür olmasını; yani millet tarafından doğrudan seçilmesini ister. Buna göre, bugünkü haliyle milletvekili adaylarının hâkim nezâretinde vatandaşların katıldığı önseçimle belirlenip, ardından mutlaka “tercih siste- mi”yle doğrudan seçmenlerce gereğini bildirir. 

(Münâzarât, 40)

Keza “Ne kadar iyilik var, Meşrûtiyetin ziyasındandır (ışığındandır); ne kadar fenalık var, ya eski istibdadın zulmetinden (karanlığından), yahut Meşrûtiyet namıyla yeni bir istibdadın zulmündendir.” deyip meşrûtiyet - demokrasi döneminde hâlâ devam eden haksızlıkların, hukuksuzlukların ve antidemokratik uygulamaların da “istibdat devri”nden kalma olduğuna dikkat çeker. Ve meşrutiyet - demokrasiye rağmen dayatılan demokrasi dışı uygulamaların, süren istibdadî - baskıcı vaziyetlerin, hakkı, hukuku, hürriyetleri tehdit eden hallerin “meşrutiyet - demokrasi ” paravanında “yeni bir istibdat”ın oyunu olduğunu belirtir. (Münâzarât, 30-31)

Yine Bediüzzaman’ın “Meşrûtiyet (demokrasi) hükûmete (devlete) düştüğü vakit, fikr-i hürriyet meşrûtiyeti her vecihle uyandırır. Her nevide, her tâifede onun sanatına ait bir nevi meşrûtiyeti (demokrasiyi) tevlid eder (doğurur)” tesbiti, devlette - sistemde meşrûtiyetin (demokrasinin - demokratik sistemin hükûmfermâ olmasıyla, bütün alanlarda demokrasinin gelişeceğini bildirir. (Münâzarât, 30-31)

Yönetim sisteminin gerçek mânâda demokratikleşmesiyle, toplumun diğer sahalarında, yerel yönetimlerde, âilede ve içtimâî - sosyal hayatta da demokrasiyi netice verip uygulanacağını kaydeder. Özellikle eğitimde, ilmî ve fikrî alanda demokratikleşme ve hürriyetle maddî ve mânevî kalkınmanın zemininin oluşacağını haber verir.

“Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat münkasım olmuş olur (kısımlara yayılır, her kısma - yetkiliye geçer) ve komitecilik tam şiddetlenir” ikazını yapar. (Eski Said Dönemi Eserleri, Divan-ı Harb-i Örfi, 143)

“RUH-U MEŞRÛTİYET ŞERİATTANDIR; HAYATI DA ONDANDIR”

Bediüzzaman,“Mehâsin-i medeniyet (medeniyetin iyilikleri, icatları, keşfiyatları, eserleri) denilen emirler (işler), şeriatın başka şekle çevrilmiş birer meselesidir” tembihinde bulunur. (Muhakemât, 47)

“Meşrûtiyetin Şeriata muhâlif (aykırı) olduğunu” iddia edenlere karşı Bediüzzaman, “Ruh-u meşrûtiyet (demokrasinin ruhu) şeriattandır; hayatı da ondandır” temel tesbitiyle, insanî, hukukî, imanî, ahlâkî ana prensipleri ortaya koymaktan ibaret olan şeriatın demokrasiyi esastan tasvip ettiğini bildirir.

Devamında, “Fakat ilcâ-i zarûretle (zamanın, şartların gereklilikleri noktasında) tefer- ruat olabilir, muvakkaten muhâlif düşsün. Hem de, her ne hâl ki, meşrûtiyet zamanında vücuda gelir! Meşrutiyetten neş’et etmesi (kaynaklanması) lâzım gelmez. Hem de, hangi şey vardır ki, her cihetle şeriata muvâfık (uygun) olsun; hangi adam var ki, bütün ahvâli (halleri) şeriata mutâbık (tam uy- gun) olsun? 

Öyle ise şahs-ı mânevî olan hükûmet dahi mâsum olamaz; ancak Eflâtûn-i İlâhînin medîne-i fâzıla-i hayaliyesinde mâsum olabilir. Lâkin, meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed olur (kapanır); istibdatta ise açıktır” cevabıyla Meşrûtiyetin-demokrasinin din mânâsındaki şeriata uy- gun olduğunu açıklar.

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyaset ve ekonomide darboğaza sürükleniyoruz

    Türkiye menşeli ürünlere de mi boykot?

    Bakan Pakdemirli: Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

    'Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı'

    Halkın enflasyonu aldı başını gidiyor

    Sağlık personelinin 'istifa' talebi kabul edilmeyecek

    Yurt genelindeki yangınlara ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama

    Hatay'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı

    Koca: Ağır hasta sayımız 1827'ye yükseldi

    Ermenistan'dan Azerbaycan köyüne misket bombalı saldırı

    TBMM'den Macron'a 'telin ve teşhir' kararı

    Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 663 ölüm daha

    Rize'de karantina kuralarına uymayan 118 kişi yurda yerleştirildi

    İmamoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu

    Fransa'da işsizlik oranı yüzde 9,5'e yükseldi

    Gram altın rekor kırdı

    Kaliforniya'da orman yangını: 100 bin kişi tahliye edildi

    Dolar 8,16'yı gördü

    Tarım arazilerini ''hobi bahçesi'' için satanlara caydırıcı cezalar geliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahriklere en doğru cevap
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Artık sorgulama zamanı gelmedi mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah’ı (asm) anlamak
    Genel

    Siyaset ve ekonomide darboğaza sürükleniyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dışarı çıkmayın; kitap okuyun
    Ahmet BATTAL

    Hangi bahçenin gülü?
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Said YÜKSEKDAĞ

    Kâinatın şenlendiği gün
    Cenk ÇALIK

    Tasfiye makineleri olan sinekler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.