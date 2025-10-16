“Bağımsız Filistin”in önünü kesme!

“Ateşkes”le kalan “Trump - Netanyahu Gazze planı”nın ABD ve İngiltere’nin istilacı ecnebî ortaklarıyla “yerli” işbirlikçileri üzerinden Filistin bütünüyle İsrail’e teslim ediliyor.

İsrail’in soykırımla enkaz altında kalanlarla 100 binleri öldürerek yıkıp yaktığı, iki milyon insanın sürülüp yüz binlercesinin evsiz bırakıldığı Gazze’yi “kumar merkezi” yapma, doğalgaz - hidrokarbon enerji kaynaklarını hortumlayıp “sömürme senaryoları” her haliyle sırıtıyor.

Zira Filistin’in olmadığı, Gazzelileri Gazze’den tasfiyeyle “plan”da, işgalin durmasına, Filistinlileri tehcire ve yirmi yıldır dayatılan amansız ambargonun kaldırmasına dair bağlayıcı hiçbir teminat verilmiyor.

Keza “Gazze’nin inşası” paravanında küresel şirketlerle “Trump kalkınma projesi”, kan ve gözyaşı üzerinden trilyon dolarlık uluslararası fonlara ve ranta göz dikildiği ortaya çıkıyor.

“YANDAŞLAR”IN “ZAFER!” ÇIĞLIKLARI…

Aslında İsrail’i milletlerarası hukuku hiçe sayıp Suriye’ye, İran’a, Katar’a, Yemen’e saldırtan, sanki katliamı Gazeliler yapmış gibi karartan Trump’ın, bütün Filistinlere “terörist” yaftasıyla İsrail’in hunharlığına övgüleri vahameti ifşa ediyor.

Kendini Siyonizme hizmetçi gören bir Evanjelik olarak Kuzey Afrika’dan Afganistan’a yirmi iki İslâm ülkesini etnik - mezhebî tefrika kargaşasıyla bölüp parçalama ifsadı “BOP fitnesi”nin alt yapısı Nil’den Fırat’a “arz-ı me’vud” ütopyalı “büyük İsrail projesi”ni “yeni Ortadoğu düzeni” olarak lansesi bundan.

Vahim olan, “iktidara iliştirilmiş medya”nın, İsrail parlamentosunda gıda yardım noktalarında toplanan çocukları, mülteci kamplarına sığınan sivilleri bombalayıp vahşice katletmekten çekinmeyeceğini tekrarlayan eli kanlı Gazze kasabı Netanyahu’yla “soykırımcı suç çetesi” katillere “savaşın en büyük liderleri”, “kahramanlar” methiyelerini yağdıran Trump’la aynı dili kullanması. Filistin’i İsrail’e peşkeş çekip soykırımı aklayan, “acı ve ölümler”den, sefâletten, felâketten “zafer!” çıkartıp çığlıklarını atması.

“İktidar cephesi”nin, “İsrail’e müthiş silahlar verdim iyi iş yaptılar” diye şımarıkça öldürmeleri öven Trump’la Netanyahu gibi Gazze’de 70 bin insanın cenâzesi üzerinde konvoy, korna, şamata kutlaması…

MÜTHİŞ SİLÂHLARLA İYİ ÖLDÜRDÜN!

Daha da vahimi, İslâm ülkeleri başına musallat edilen demokrasi ve hukuktan nasipsiz diktaların halk nezdinde kaybettikleri “demokratik rıza”yı emperyallerde arayan “otoriter rejimler” gibi “tek kişilik hükûmet”li Saray iktidarının, koltukta kalma, ayyuka çıkan yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, kamu malını peşkeş ve ihaleye fesattan sorgulanma korkusuyla bile bile “zalimlerin satranç oyunları”na gelmesi.

Ve bu beklentiyle, -“yandaş medya”nın ikrarıyla- Cumhurbaşkanı’nın uçağının “teknik bir sorun” ile Mısır’da pisti pas geçip havada turlamasından yeni bir sahte “one minute” uydurmaya canhıraş didinmesi. Trump’ın Cumhurbaşkanı’na “ne zaman ihtiyacım olsa koştu”, “ne istersem yapıyor”, “en iyi dostum” benzeri içi boş takdirlerini propaganda edip medet umması…

Bu arada İsrailoğullarının her defasında “fesadla ahidlerini kırması” gibi 1948’den beri onlarca kez “anlaşmalar”ı bozduğundan 17 kez BM’ye şikâyet edilen, hiçbir vaadini tutmayıp her saldırıda toprak gasbına tek bir yaptırım uygulanmayan İsrail’in daha ilk günde altı Filistinliyi katledip “ateşkes”i ihlâli, yine bazı bahanelerle “plan”ın akamete uğratılacağının sinyalleri çakılıyor.

Neticede, Cumhurbaşkanı’nın “takdir etip” alkışladığı “Trump’ın işgal ve imha planı”nın, soykırım ve ablukaya karşı en son Sumud ve Özgürlük filolarının insanlığın vicdanını harekete geçirmesiyle dünyada 150 ülkenin “iki devletli çözüm”le tanıdığı “bağımsız Filistin”in önünü apar topar kesme oyunu olduğu ortaya çıkıyor.

İbret-i âlem olarak…