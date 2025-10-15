Gazze’yi “işgal ve ilhak planı”

Trump’un Netanyahu ile hazırlayıp dayattığı “barış planı”nın, İsrail’in soykırımını ve zulmünü karambola getiren işgali ve ilhakı “yasallaştıran,” Filistin’i “İsrailleştiren” bir “İsrail planı” olduğu ortada.

Zira haftalardır konuşulmasına rağmen son saate kadar İsrail savaş uçakları saldırılarını ve topçu bombardımanını sürdürüp katliama devam ettiği “plan”da Filistin yok, Gazzelilerin geleceği de yok.

İsrail’in yüz binlerce sivili, çocuğu, kadını katletmesine dair tek bir atıfta bulunulmazken, İsrail’in ordusunun Gazze’den çekilmesi için “cephe hatlarından kademeli ve tam geri çekilme şartları” belirtilmiyor.

İsrail’in yıkıp yakarak yerle bir ettiği Gazze’den tam ve kalıcı bir çekilmeye dair açık bir taahhüt verilmezken, yıllardır İsrail hapishanelerinde ağır işkence altındaki bütün Filistinli mahkûmların serbest bırakılacağına dair bir kayıt bulunmuyor.

Keza rehinelerin serbest bırakılmasından sonra savaşa ve saldırılara yeniden başlanmayacağına, her fırsatta BM kararlarını ve barış anlaşmalarını, ahidlerini pervasızca bozan İsrail’in yine uyduruk bahanelerle “ateşkes”i ihlâl etmeyeceğine dair hiçbir güvence verilmiyor.

GAZZE’Yİ İMHA, GAZZELİLERİ TASFİYE…

Keza “Gazze’nin İsrail’e- tehdit oluşturmayan, radikalleşmeden ve terörden arındırılması” takdiri de İsrail’e ve destekçilerine bırakılıyor. “İsrail Ordusunun, ABD, güdümündeki Arap ve uluslararası işgal ortaklarıyla Gazze’ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ile belirleyeceği standartlar ve takvime göre Gazze’den kademeli çekilmesi” kaydı konuluyor.

Yine bir yandan “İsrail ordusunun Gazze’de görevde kalacağı” belirtilirken, diğer yandan “Filistinlilere ait tüm askerî merkezlerin, silâhların, silâh üretim tesislerinin, savunma altyapısının, tünellerin imha edileceği” hükmüyle “barış planı” perdesinde Gazze’yi bütünüyle savunmasız hale getirip ortadan kaldırma komplosu kuruluyor.

“Gazze’yi geçici olarak apolitik, teknokrat bir Filistinli komite yönetecek” denirken, Hamas’ın yanısıra “diğer gruplar” adı altında hiçbir Filistinli ve Gazzeli grubun hiçbir şekilde Gazze yönetiminde yer almayacağı” hükmüyle açıkça Gazzelilerin Gazze’den tasfiyesinin ikrar ediliyor.

Nitekim Gazzelilere belediye ve kamu hizmetlerini sunmaktan sorumlu olacak komitenin “barış Kurulu’” adında Trump’un başkanı olacağı, Irak’ı işgale bahane edilen “kimyasal silâh’ yalanı” mucitlerinden İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in âdeta bir “sömürge valisi” olarak başında bulunacağı “uluslararası manda yönetimi”ne ihaleyle “gerekli reform programı’nı tamamlayıp Gazze’nin kontrolünü alana kadar görev yapacağı”nın belirtilmesi “maksadı” ele veriyor.

“İŞGAL VE İLHAK PLÂNI”NDAN “ÂDİL VE BARIŞ” BEKLEMEK!

Özetle, Gazze üzerinden “BOP projesi”yle “büyük İsrail planı” uygulanıyor. “Plân”da egemen bir Filistin devletinin kurulacağına dair hiçbir hükmün konmaması; uluslararası hukuk, Filistin’in geleceği Filistinlilere değil, küresel işgalcilere bırakılması bunun göstergesi. Gazze soykırımı ve amansız ambargoya karşı insanlık vicdanının harekete geçmesiyle bütün dünyanın âdeta üzerinde ittifak ettiği “iki devleti çözüm”ün berhava edilmesi.

En çarpığı da Ortadoğu’daki ABD ve İngiliz peyki uydu sultanlıkların, Körfez krallıklarının yanısıra Cumhurbaşkanı’nın “Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum” diye muğlaklıklar, kumpaslar ve tuzaklarla dolu emperyal ecnebilerin “işgal ve ilhak planı”nı övüp alkışlaması!

“Zulümlü işgal ve ilhak planı”nı “âdil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz” takdiriyle “zâlimlerin plan ve projeleri”nden barış ve kurtuluş “beklemesi!”

Yazık…