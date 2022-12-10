"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

TESBİT: Ya “kurtarma tâlimatı” gelmezse?

Cevher İLHAN
10 Aralık 2022, Cumartesi
“Tek kişilik ucûbe sistem”de Bakanlar Kurulu yok. Yetkileri olmayan ve atanmış birer “sekreter” konumundaki bakanlar bu yüzden hemen hemen her konuda “Cumhurbaşkanımızın tâlimatıyla”, “izniyle”, “emriyle”, “telkiniyle” diye söze başlamak mecburiyetinde kalıyorlar.

Yine bundandır ki depremde, selde, yangında bütün âfetlere ve felâketlere ilk müdahale, kurtarma ve yardımın “Cumhurbaşkanımızın tâlimatıyla yapıldığı”nı söylüyorlar.

“Hilkat garibesi sistem”de “Cumhurbaşkanı’nın tek patron, yasamanın ve yürütmenin diğer aktörleri bakanlar ve kurumların patronun çalışanları” edildiğine dikkat çeken DP Genel Sekreteri Doç. Dr. Serhan Yücel’in tesbitiyle “Yürütmenin diğer aktörleri bakanlar ve kurumların ‘patronun çalışanları’, yasama ve yargı bağlı iştirakleri durumuna düşürüldüğü, ‘tek patron’a dikensiz gül bahçesinin hazırlandığı, bakanlıklar ve kamu kurumları görev, yetki ve sorumluluklarını ifa ederken anayasa ve kanunlara bakmak yerine ‘tek kişi’nin iki dudağının arasına bakmak zorunda bırakılmış.”

Buna göre Orman Bakanı’nın “Cumhurbaşkanı’nın tâlimatıyla orman yangınlarının söndürülmesine başladık!” derken bizzat Cumhurbaşkanı sözcüsü “Cumhurbaşkanımızın tâlimatıyla yangına müdahale edildi, yangının çıktığı hastaneden hastaların başka hastanelere nakledildi” tuhaf açıklamasında bulundular. 

Yücel’in ifadesiyle “Mesela, depremde kurtarma çalışmalarının başlaması, orman yangınına müdahale için de Cumhurbaşkanının talimatı gerekir. Okul, hastane, köprü, ağaçlandırma ihtiyaç olduğu için değil, talimat geldiği için yapılır. Çiftçinin destekleme priminin ödenmesi, esnafa kredi o talimat gelmeden ödenmez, verilmez…”

Ve bütün bu çarpıklıklara karşı şu soruluyor: “Her yangının söndürülmesi için ‘Cumhurbaşkanı’ndan tâlimat’ mı alınacak? Depreme kurtarmak için ‘Saray’ın emri’ mi gerekecek? Peki, bu ‘direktifler’ gelmezse ne olacak? Depremzedeler kurtarılmayacak, hastalar başka hastanelere sevk edilmeyecek mi?”

GARABET: Hazine yardımı “ülkeyi soymak”sa…

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği”ndeki altı partinin “anayasa değişikliği önerisi”ni millete deklare etmesine karşı oldukça zora giren “iktidar cephesi”nden garip tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı, “altılı masa” partileri için “Bunlardan bir şey çıkmaz, bunlar Türkiye’yi soymak için bir paravan şirket kurmak derdindeler” diye konuştu. Erdoğan’ın kendi ifadesiyle kastı, 12 Eylül darbesinden kalma AKP’nin iktidarında söz verilen ve yirmi sene sonra ancak MHP’nin aşması için “yüzde 10”a çekilen “seçim barajı”nın yüzde “yüzde 3”e çekilmesinin yanısıra halen “yüzde 3 oy oranı” olan partilere Hazine yardımının “yüzde 1”e çekilmesiydi.

Oysa sözünü ettiği Saray’ın 2023 bütçesindeseçim yılının da etkisiyle siyasi partilere yapılacak yardım 7 kat arttırılarak 4.5 milyar liraya çıkarılırken Hazine yardımlarından en büyük payı kendi partisi alıyor. Yani Hazine yardımı “ülkeyi soymak”sa en çok partisi “Türkiye’yi soyuyor.”

Buna göre 2023’te AKP toplam 1 milyar 961.3 milyon lira Hazine yardımı alacak. Yani Meclis’te grubu bulunan diğer bütün partilerin toplamına yakın 2 milyar yardım alacak.

Anlaşılan, Cumhurbaşkanı bundan bile rahatsız; AKP iktidarında ve “tek kişilik yönetim”de Kamu İhale Yasası’nın 196 kez değiştirilmesiyle bütün ihâlelerin ve döviz – dolar garantili “yandaşlar”a peşkeşi rantında olduğu gibi “Hazine yardımı”nın muhalefet partileriyle paylaşılmasını hazmedemeyip rahatsız oluyor.

Bütün yardımı partisinin almasını istiyor. “Yüzde 1” oy alan partilerin de siyasi çalışmaları için Hazine yardımı almalarını “Türkiye’yi soymak için paravan şirket kurmak” olarak karalıyor.

Garabet içinde garabet…

 

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyanet İşleri Başkanı 'Adalet'i Rusya'da savundu: En acil ihtiyaç 'Adalet'i ayakta tutmak

    Kılıçdaroğlu ve Akşener: Önce sistem, sonra aday

    Hırvatistan, Brezilya'yı eleyerek yarı finale yükseldi

    Ege Denizi'nde deprem

    Hukuk devleti açısından ümitli düşünenlerden biriyim

    Dış ticaret açığında yeni rekor kırılacak

    RTÜK’te yandaş kadrolaşması var

    Dünyanın ortak hedefi temel hak ve özgürlükler

    600 öğrenci hafız oldu

    İlaç yokluğu katlanılamaz boyutta

    Erzurum, Kars ve Ardahan buz gibi

    Brent petrolün varil fiyatı 76,67 dolar oldu

    Hollanda ve Arjantin yarı final için sahaya çıkıyor

    Moskova'da bir hipermarkette yangın: 1 kişi öldü

    Selimiye Camisi'nde son durum?

    İsrail, öldürmeye devam ediyor!

    'Evlat Nöbeti'nde 1194. gün

    İsveç Danıştayından örnek başörtüsü kararı

    'Ukrayna’da daha fazla bölge ilhak etmeyi planlamıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstismarlara da, linçlere de hayır
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, insanı ihmal etmez
    Genel

    Diyanet İşleri Başkanı 'Adalet'i Rusya'da savundu: En acil ihtiyaç 'Adalet'i ayakta tutmak
    Cevher İLHAN

    TESBİT: Ya “kurtarma tâlimatı” gelmezse?
    Genel

    Şu “Devlet” dedikleri...
    İbrahim Yasir Teğiş

    Fıtrat, fıtri olmayanı reddeder atar
    Mehmet ÇETİN

    Verdiğiniz örnek çok farklı!
    Ahmet BATTAL

    Güzele destek, doğruya teşvik
    Muhammet ÖRTLEK

    2. Gençlik Şûrâsı ve kuşaklar
    Ali HAKKOYMAZ

    Türkçe günlüğü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.