Barla'da Nurlu 4 gün

HAZİRAN AYININ SON HAFTASINDA EHL-İ İMANIN İMDADINA GÖNDERİLMİŞ OLAN NUR RİSALELERİNİN TELİFİNE BAŞLANDIĞI İLK MERKEZ OLAN BARLA YOLCULUĞUNA ÇIKTIK.

DİLA NUR VARDAR - ZEYNEP SUEDA ABAKLI - TUBA ÇİFTÇİ - ESKİŞEHİR

Sabahın erken saatlerinde Eskişehir Lise Mektebinin önünden başlayan yolculuğumuz, Sakarya Nehrinin doğduğu yer olan Sakarıbaşı’nda gerçekleştirdiğimiz kahvaltı sonrası, hoş, eğlenceli ve bol ilahi ile devam etti ve berraklığıyla bizi karşılayan Barla Denizi manzarasıyla nihayete erdi.

Buradaki Yeni Asya Vakfı Tesislerine vardığımız vakit koşa koşa dersin başına oturan bizler okuma programımızın sonuna kadar aynı heyecan ile zaman ve mekan fark etmeksizin, zihinlerimizi ferah tutmaya çalışarak çoğunlukla pür dikkat ile ablalarımızı dinlemeye gayret ettik.

Bizi hiç kırmayan biricik ablalarımız ile hoş sohbetli bol latifeli vakitler geçirerek uhuvvetimizi kuvvetlendirdik.

Gezilerimize sabah namazından Üstadımızın evinde şahsi okuma ile başladık daha sonra rotamızı Mus Mescidi ve eski Barla tarafına çevirdik. Bir süre oralarda tefekkür edip vakit geçirdik ve akşamüstü Üstadımızın “Ben bu menzilleri Yıldız Sarayına değişmem“ dediği Çam Dağına çıktık. Her ne kadar orada daha uzun vakit geçirmek istesek de programımızı aksatmamak adına tesislere geri döndük.

Barla’daki son günümüzde kabristanda Barla Sıddıklarının ziyaretini gerçekleştirdik. Daha sonra ‘Cennet Bahsi’nin yazıldığı Sıddık Süleyman (Kervancı) abinin dere kenarındaki bahçesi olan ”Cennet Bahçesi”ne indik orada ağaçların, sincapların, kaplumbağaların vesair mahlukların tefekkürünü yaptık.

Son durağımız da Üstad Hazretlerinin 1950’den sonra kaldığı Eğirdir gölü manzaralı 2. evi oldu. Orada ikindi namazlarımızı kıldıktan sonra İsmail abimiz (Obabaşı) Tarihçe-i Hayat’tan kısa bir ders okudu ve bu şekilde gezilerimiz nihayete erdi.

4 günlük olan bu programda gerek tefekkürî geziler gerekse yapılan dersler ve sohbetler ile Nurlara aç olan ruhumuzu bol bol doyurmaya çalıştık. Programa katılan kardeşlerimizin kalemlerinden kağıda dökülen his, duygu ve düşünceleri ise şu şekilde;

AHSEN BETÜL ÖZKEÇECİ:

Barla’da çok güzel günler geçirdik. Özellikle de sabah namazından sonra Üstadın evine gidip orada Risale-i Nur okumak bana çok iyi geldi. Zihnimi açtı diyebilirim. Bir de Cennet Bahçesinde Risale-i Nur okumak da gayet güzeldi. Barla okuma programının bana çok faydası oldu. Yeni bilgiler öğrendim. Risale-i Nuru neden ve nasıl okumam gerektiği anladım.

SEVİL YÜCEL:

Barla programı benim için bu dünya hengamesinde bir parça iman, huzur, neşe, uhuvvet kaynağı oldu. sanki dünya aleminden başka bir alemde huzura imana açılan pencere idi.

ELİF RANA KAPAKLIKAYA:

Kafamın dünya işlerinden çok yorulduğu bir zamanda bu yorgunluktan kurtulmak ve Allah rızası için oraya gitmek bana iyi geldi. Orada Üstadımızı daha çok tanıdım ve nasıl hissettiğini anlamaya çalıştım. Bir yandan da doğal yerler olduğu için gezmekten de keyif aldım kardeşlerimle vakit geçirdiğim için eğlendim. Daha sık yapılan derslerle kendime daha çok bilgi ve görüş kattım. Her yönüyle benim için çok lezzetli bir programdı.

ASYA NUR DEMİREL:

Şahsen ben Barla’ya uzun suredir gitmeyen birisi olarak yenilendiğimi ve deşarj olduğumu hissettim. Üstadımın yazdığı, tefekkür ettiği, dua ettiği ve birçok zorluğa uğradığı yerlerde Risaleleri okumaya ve onun yaşadıklarını empati yoluyla hissetmeye çalıştım. Asrın tefsiri olan Risalelerin ne kadar zorluklardan günümüze ulaştığını bizatihi şahit oldum. Allah, Üstadımızdan ve abilerden ebeden razı olsun.

SÜMEYYE ÖZTÜRK:

Barla’ya ilk geldiğim andan beri içimde büyük bir huzur oluştu. Üstadın bulunduğu yerleri ilk defa görmek beni çok etkiledi. Çok keyifli bir programdı.

FATIMA ZÜMRA DELİCE:

Çok güzel bir programdı, bana göre aşırı verimli geçti. Hayatım boyunca unutamayacağım anılar elde ettiğim, hem öğrendiğim hem de eğlendiğim bir program oldu. Bizimle ilgilenen ablalara da teşekkür ederim sayelerinde yeni bilgiler öğrendim. Bir dahaki programın daha uzun olması dileği ile...

MERYEM NUR BALCIOĞLU:

Bu sene gittiğimiz Barla programı bol istifadeli geçti. Her yerin ayrı bir ambiyansı ve güzelliği vardı, ama beni en çok etkileyen çınar ağacının üstünde olan kulübeydi (Şecere-i mübarek) ben bu programdan çok keyif aldım. Bu yüzden bu programı planlayan ablalarımıza teşekkür ederim.

SEVDANUR YILMAZ:

Manevi olarak çok güzeldi yani huzur açısından oksijen açısından bile farklı bir maneviyatı var gidip de beğenen olarak herkesin gitmesini isterim.