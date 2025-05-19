Barla'da Üstad'ı anmak, Nurlarla hemhal olmak

ANTALYALI ŞEFKAT KAHRAMANLARI HANIM KARDEŞLERİMİZİN BARLA’YA DÜZENLEDİĞİ GEZİ; DUALARLA, İLİMLE, KARDEŞLİKLE YOĞRULMUŞ MANEVÎ BİR YOLCULUK OLARAK HAFIZALARDA YER ETTİ.

Yoğun bir hazırlık süreciyle tertiplenen bu hizmet seferine, hanım kardeşlerimiz acizâne bizim rehberlik etmemizi uygun görmüşler.

Biz de kabul ettik. 11 Mayıs sabahı, saat 07.00’de yolculuğumuz Antalya hanım dershanesinin önünden dualarla başladı. 50 kişilik otobüs ile, gençler ve çocukların da iştirakiyle, derslerin okunduğu, hatıraların anlatıldığı keyifli bir yolculuk geçirdik.

Güzergâh noktalarımız:

Sav Köyü üzerinden yola devam edilerek, ilk durak Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri oldu. Burada yapılan kahvaltı sonrası iki minibüsle Çam Dağı’na çıkıldı. Ardından, Barla Asrî Mezarlığı (Nur talebelerinin kabirleri) ziyaret edildi. Daha sonra Üstadın eski ve yeni evi, Cennet Bahçesi ziyaret edildi. İslamköy’lü Hafız Ali Ağabeyin evi, Süleyman Demirel müzesi ve kabri de Antalya’ya dönüş yolculuğunda ziyaret edilen yerler arasındaydı.

BARLA’YA KAVUŞMAK

Barla; Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatına ve Risale-i Nur’un neşrine ev sahipliği yapmış, zulmün rahmete dönüştüğü, karanlıkların Kur’ân nuruyla aydınlandığı, ihlâs, uhuvvet ve vefanın hayat bulduğu belde... Bu mübarek mekân, sadece tarihî bir yer değil, aynı zamanda ilim, iman ve kardeşliğin harmanlandığı manevî bir medresedir. Barla, âdeta bir “hayat üniversitesi,” bir “Medresetüzzehra”nın adıdır. Gönüllerin buluştuğu, hasretin dinip ümide dönüştüğü; sadakatin, dostluğun ve istikametin sembolüdür. Biz de böyle bir yerden nasibimizi almaya gelmiştik.

Yol üzerinde bin kalemli Sav Köyünü, Hafız Mehmet Efendileri, Avşar sülalesi Mustafa Gülleri, Hasan Kurtları atlamadan onların mekânlarında, mezarlıklarındaki kabirleri başında dualar ederek yola devam ettik.

İkinci durağımız gözümüzün nuru Barla-Yeni Asya Sosyal tesisleriydi. Kahvaltınızı yapıp abdestlerimizi yenileyerek asrın sultanının yıldız saraylarına değişmediği Çam Dağına gitmek üzere iki minibüsle yola çıktık. Bu müstesna mekâna, Çam Dağı’na birkaç defa gelenler de, ilk defa gelenler de vardı. Risale-i Nur’dan okunan dersle sessizlik tefekküre dönüştü. Hisler doruk noktasına ulaştı. Risale-i Nurların ilham edilme noktasında bulunduğumuzu bir defa daha düşünüp böyle bir davanın içinde olmanın zevkini kalben, aklen, hissen de yaşadık.

Barla Yeni Asya Tesisleri yeni sezona hazır

Barla Tesisleri yenilenme çalışmaları hakkında yeni sorumlu Ubeyd Önbaş kardeşimiz hizmetlere dair detaylar verdi. Tüm emeği geçenlere teşekkürler ve dualar edildi.

Şefkat kahramanlarının değerlendirmeleri:

Nefsimi muhasebeye çektim

• Elhamdülillah bundan önce de bir kaç kez ziyaret etmeyi Rabbim nasip eyledi.

Tabiî her gidişte farklı duygular yaşıyorum. Çam Dağı’na çıktık. Orada okunan ders esnasında nefsimi muhasebeye çektim, “Sen ne yapıyorsun?” dedim. “Üstadımız bu mübarek eserleri yazmak için, dünyaya duyurmak için o kadar çilelere maruz kalmış ve şu an bu Nurlu eserler bizim elimizin altında, karışan yok, okuma diyen yok, neden biz bu eserlere hak ettiği değeri veremiyoruz? Bizi alıkoyan ne? Allah’ım ne olursun bize de bu mübarek eserleri okuyup anlamayı ve yaşamayı nasip eyle!” dedim.

Şunu da anladım, biz öyle güzel bir dairenin içerisindeyiz ki, ne kadar şükretsek azdır. Cemaatimiz, kardeşlerimiz o kadar samimî ve içten ki ona da bir kez daha “Elhamdülillah” dedim. (Ş.K.)

DERSLERE DEVAM EDECEĞİM

• İlk kez böyle bir hizmet gezisine katıldım. Cemaat hakkındaki önyargılarım kırıldı. Maneviyat yoğunluğu beni çok etkiledi. Yakın zamanda vefat eden kardeşimin acısını derslerle tesellî bularak hafifletmeye çalıştım. Bundan sonra Nur derslerine katılmayı çok arzu ediyorum. İnşaallah derslere devam edeceğim. (E…)

BARLA - NEJAT EREN

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