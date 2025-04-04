*Not: Bu yazı, Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin vefatının ardından merhum Kâmil Yürür tarafından kaleme alınmış hissiyat ve tahassür yüklü bir "mersiyye"dir. İlk olarak, İttihad Gazetesinde 13 Nisan 1971 tarihinde neşredilmiştir. Zübeyir Ağabeyin aziz hatırasına yeniden yayınlıyoruz.

Bu Tabut: Hissiyatı ruh kuvvetine çıkmış bir zâtın tabutudur.

Bu Tabut: Fenafillâh makamına çıkan ve sünnet-i seniyyenin en ince teferruatına müraat eden bir zâtın tabutudur.

Bu Tabut: Sıddıkıyet mertebesinin şahikasına çıkan bir zâtın tabutudur.

Bu Tabut: Adaleti, asaleti, salâhati şahsında cem eden bir zâtın tabutudur.

Bu Tabut: Kur’ân-ı Hakîmden tereşşuh eden hakikatleri, katre katre massedip dem ve damarlarına yerleştiren bir zâtın tabutudur.

Bu Tabut: Azamî ihlâs, azamî sadakat, azamî iktisat, azamî takva düsturlarına müraat edip huzur-u İlâhîye mazhar olan bir kahramanın tabutudur.

Bu Tabut: Kur’ân düsturlarına azamî ittiba edip, şûra âyet-i kerimesinin ulviyetini, kudsiyetini anlatıp lisan-ı kâl ve hâliyle yaşayan bir mücahidin tabutudur.

Bu Tabut: Şecaati, celâdeti, cesareti, feragati şahsında yaşayan bir zâtın tabutudur.

Bu Tabut: Tesis-i İslâmiyette peder valide, evlâd ü iyal, mal mülk gibi fânî âlemin mânilerini aşan Ashab-ı Kiramın ahfadının tabutudur.

Bu Tabut: Risale-i Nur’la nurlanıp bir güneş gibi parlayan bir fedaînin tabutudur.

Bu Tabut: Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında yaşamış olduğu düsturlara, metotlara, gayelere uymak için bütün zerrat-ı vücuduyla çalışan, bu uğurda bütün mânileri bertaraf eden ve arzularını kuvveden fiile çıkaran bir zâtın tabutudur.

Bu Tabut: “Risale-i Nur esaretine düşen bir esir, esaret zincirinden kurtulmak istemeyen bir esirdir.” diyen bir zâtın tabutudur.

Bu Tabut: “Her yediğim lokma haram olsun, fakat hizmete çalıştığım an müstesna” gibi ifadelerle hissiyat-ı insaniyeyi uyandırıp hizmete sevk eden bir Kur’an hizmetkârının tabutudur.

Bu Tabut: “Seyyidü’l-kavmi hadimühum” hadisinin manasını yayıp yaşatan bir zâtın tabutudur.

Bu Tabut: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” âyet-i kerimesinin meal-i âlisine ittiba eden bir şehit tabutudur.

Bu Tabut: Kalemle tavsif edilemeyen bir tabuttur.

Bu Tabut: Ashab-ı Suffa mesleğini Üstadından aldığı dersle yirminci asırda hayatıyla ve mematıyla yaşayan bir iman abidesinin tabutudur.

Bu Tabut: Sultan Fatih’ten kalkarak, Mihmandar-ı Nebevî Eba Eyyûbe’l-Ensarî’nin sinesine giden bir hakikat mücahidinin tabutudur.