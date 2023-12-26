İfsad komiteleri - 2

Dizi: Zeynep Özbey Aksoy - Şükran Gül Ateş Durum

İfsâd komitelerinin bir meyvesi olan kapitalist sistemin dayattığı her gün üzerine yenisi eklenen ihtiyaçlar listesi, sanal marketler, alışveriş siteleri, bunlara teşvik eden binlerce reklam, sosyal medyada paylaşılan binlerce linkler bunlara yetişemeyen maaşlar, kredi kartları; huzursuz, kaygılı belki de dağılmaya mahkûm aile hayatlarını netice veriyor. Üstad Hazretleri “Bu zamanda israfata medar olacak para, çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor” diye ihtar ederek imkânlarımız iyi bile olsa “yüz aç adamın huzurunda, kemal-i lezzet ile fazla yenilmez” diyor.

4. Bediüzzaman’ın “kadınlar yuvalarına dönmeli” ifadesi evlerindeyken de yuvasında olmayan, uçup başka âlemlere giden kadınlar için büyük önem arz etmektedir. “Bir bakayım” diyerek dakikalar ve saatlerin sosyal medyada geçmesi neticesinde ihmale uğrayan evlatlar, huzursuz yuvalara şahit olmaktayız. Artık günümüzde internet, sosyal medya bağımlılığı diye bir gerçek var. Nitekim insanlığı yeniden yapılandırma projesi ile yeni dünya düzeninde robotlaşmış insanların var edilmesi planlanmaktadır. Bize ait olmayan sözde değerler, davranış biçimleri, duygular içimize işliyor. Gerek istatiksel gerekse deneysel veriler sosyal medya ve elektronik aygıt kullanımı ile yalnızlık, mutsuzluk, depresyon ve intihar riskinin artması arasında ilişki olduğunu gösteriyor. Uzayan ekran vakitleri aile fertlerinin nitelikli beraberliğine en büyük zararı vermektedir. Bu bağlamda Bediüzzaman’ın “Daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir” ifadesini dikkatle tekrar tefekkür etmeliyiz.

5. Nazarların haramla iştigali: Bediüzzaman’ın bir ihtarı da harama bakmak üzerinedir: “Mümkün oldukça namahreme nazar etme, çünkü rivayet var “İmam-ı Şafii’nin dediği gibi haram-ı nazar, nisyan verir. Nazarımız neyle çok iştigal ederse kuvve-i hayaliye gün içerisinde hep onu dokur. Malayani, maddî meselelerle meşguliyet arttıkça kuvve-i akliye hikmetten uzaklaşır hakikate, ilme, maneviyata karşı gabileşir.” Batılın her manada, her şekliyle sosyal medya ve TV aracılığıyla açıkça tasvir edildiği, resmedildiği bu dönemde “harama yaklaşmayın” emriyle kendimizi muhafaza noktasında ilk adımı atabiliriz. Bilinçli teknoloji kullanımı, dijital okur yazarlık eğitimlerinden hem kendimiz hem ailemiz için istifade edebiliriz Okullarda, işyerlerinde, kurumlarda bu manada eğitimlere daha çok yer verilmesi elzemdir.

6. Cemalperstlik-suretperestlik: “Sa- nem-perestliği şiddetle Kur’an men’ettiği gibi sanem-perestliğin bir nevi taklidi olan suret-perestliği de men’eder. Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp Kur’an’a muaraza etmek istemiş.” (25. Söz 1. Şule)

Buradaki gölgeli sûretler heykeller ve putlardır. Gölgesiz sûretler ise şehavanî hisleri uyandıran, harama teşvik eden resimler, fotoğraf vb.şeylerdir. İkisi de haram kılınmıştır. Bir çeşit putperestlik kabul edilmiştir. Özellikle sosyal medya teşhirciliğin mecrası olmuştur. “Kur’an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için hayâ perdesini takmasını emreder.” (Sözler)

—Devamı yarın—