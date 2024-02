İstanbul’da 55. yıl Bayramı

Yeni Asya Gazetemizin 55. kuruluş yıldönümü İstanbul Güneşli’deki tesislerimizde gerçekleştirilen bir programla kutlandı.

Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma hedef ve idealiyle 21 Şubat 1970’te Zübeyir Gündüzalp ağabeyimizin rehberlik ve mihmandarlığında meşveret ve şûrâ ile yola çıkan, Mehmet Kutlular ağabeyimizin nezaretinde sistemleştirilip şahs-ı manevî ile birlikte bugünlere ulaşan Yeni Asya Gazetemizin 55. yıl programı İstanbul Güneşli’deki tesislerimizde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Zeynel Abidin Borazan’ın yaptığı program, İhsan Atasoy’un Kur’ân-ı Kerim tilâvetiyle başladı.

İLK GÜN GİBİ HEYECANLIYIZ

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, programın açılış konuşmasında, “Cemaatimiz ilk günün heyecanı ve mutluluğunu yaşıyor” dedi.

Atik, özetle şunları kaydetti:

“55. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bugünde hepinizi Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. Anadolu’nun çeşitli illerinde 55. yıl kutlamaları yapılıyor. İmkânımız ölçüsünde katılıyoruz. Şükürler olsun ki cemaatimiz ilk günün heyecanı ve mutluluğu ile programları şenlendiriyor. Adem Âleyhisselam’dan bugüne gelen, İlahî mesaj zincirinin son halkası Risale-i Nurların naşir-i efkarı gazetemizin kuruluşundan bu tarafa Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Polat, Mehmet Kutlular başta olmak üzere bu davaya, bu hizmete omuz vermiş mesai sarfetmiş her kardeşimizi, ağabeyimizi rahmetle anıyor, sağ olanlara uzun ömürler diliyorum. Hiç şüphemiz yok ki, ittihad-ı İslam, ittihad-ı Nur tahakkuk edince harlanacak—bugünkü gazetemizin manşetinde belirttiğimiz gibi (25 Şubat)—dünya Kur’an hakikatleriyle tekrar tanışacak ve istikamet bulacaktır. Meşverete itaat sigortamızdır. Şahıs harika olsa bile, meşveret kararları bizim için vazgeçilmez pusulamız olmuştur olmaya da devam edecektir.”





Risale-i Nur hizmetini talebelerine emanet etti

Program Yeni Asya Araştırma Merkezi editörlerinden İsmail Tezer’in Risale-i Nur dersiyle devam etti.

Tezer, Hizmet Rehberi adlı eserden okuduğu bir bölümde “(...) Kardeşlerimiz! Gözlerimiz hâlâ nemli, yaşlarımız dinmedi ve dinmeyecek... O sevgili Üstadımız en sevgili, en hicranlı hatıraları hâfızalarımızda bırakarak aramızdan maddeten ayrıldı, rahmet-i Rahman’a, Peygamber-i Zîşan’ımızın (A.S.M.) yanına kavuştu. Onu çok arıyoruz ve arayacağız. Bahtiyarız bizler ki, bu dehşetli asırda bizlere Kur’ana hizmet aşkını Risale-i Nur vasıtasıyla kazandırdı. Yirminci asrın insan psikolojisini, içtimaiyatının tam ve hakikatlı bir tahlilini yaparak, bu hizmette kalb ve akılları teshir edecek müsbet ve ilmî ikna’ usûllerini bizlere öğretti. Canından fazla sevdiği ve üzerinde gözbebeği gibi titrediği Risale-i Nur hizmetini talebelerine emanet etti. Biz de bu emaneti bütün ruhumuzla muhafaza edip, nesilden nesile ileteceğiz inşâallah. Çünki o külliyatın her sahifesinde Said Nursî var, her satırında Bedîüzzaman konuşuyor. Seksen küsur senenin başını eğdiremediği mücahid-i ekber, allâme-i cihan, sarığı başında bizimle sohbet ediyor... Ve diyor: ‘Evet ümidvar olunuz! Şu istikbal inkılabı içerisinde en yüksek gür sadâ, İslâm’ın sadâsı olacaktır.’” ifadeleri ile güne hitab etti.

Yeni Asya evrensel bir vizyonla yola devam ediyor

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz: “ Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak evrensel bir vizyonla yola devam ediyor. Hedef kitlesi bütün insanlık. Çünkü bütün insanlığın ondaki Kur’ani mesajlara ve Bediüzzaman modeline ihtiyacı var.”

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ise günün ehemmiyetine dair yaptığı konuşmasında, “Bundan 22 yıl önce, 2002 Şubat’ında üç bayramın sevincini bir arada yaşamıştık: Kutlular Ağabeyin 17 Ağustos depremine “İlahî ikaz” dediği için konulduğu hapisten tahliye edilip tekrar aramıza ve hizmetinin başına dönmesinin, 33. kuruluş yıldönümümüzün ve Kurban Bayramının sevinçleri. “55. yılımıza girdiğimiz bugünlerde de, beş yıldır devam eden malûm davadaki beraat kararının haberini aldık. Kararın Berat Gecesine sayılı günler kala verilmesi de çok manidar bir tevafuk ve müjde oldu. Hizmetimizin inayet altında olduğunu da bir defa daha gösterdi. Geçen yılın başında başlayıp her ay portalımızda yayınlanan ve son sayısı 55. yıl özel sayımızın kağıt baskısında da yer alan Fidanlık ekimiz, gençlerimizin emeğinin ürünü bir proje olarak yayın hizmetlerimizin geleceği için hepimize ümit verdi. Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak evrensel bir vizyonla yola devam ediyor. Hedef kitlesi bütün insanlık. Çünkü bütün insanlığın ondaki Kur’ani mesajlara ve Bediüzzaman modeline ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Yeni Asya değişmeden yenileniyor

Daha sonra söz alan İslam Yaşar ise hitabında şunları ifade etti: “Şair şöyle hitap ediyor geleceğe; ‘Haykırsam, kollarımı kaz gibi açarak. Kalabalıklar durun bu sokak çıkmaz sokak!’ 55 senedir Yeni Asya kalabalıklara böyle sesleniyor. Kalabalıklar durun! Bu sokak çıkmaz sokak, diyor. Ama insanlar çıkmaz sokaklara dalmaya devam ediyorlar. Acaba Yeni Asya’nın gösterdiği bir sokak mı, yoksa bir cadde-i kübra-yı Kur’aniye mi? olduğunu nazara vermek için, Yeni Asya’nın bu manada kalabalıklara Risale-i Nur’u daha zahir daha net daha parlak gösretermesi lazım. Gösteriyor mu, gösteriyor elbette. Ama umuma hitap edecek mana da bir göstermesi var mı? Daha önceki konuşmalarda var olan eksiklikler ifade edildi. Onlar da tamamlanacaktır inşallah.

O zaman Yeni Asya nın 55 senedir aynen devam etmesi kelimesinden ziyade Yeni Asya 55 senedir değişmeden kendisini yeniliyor cümlesini kurmak gerekiyor. Değişmeden yenilenmek zamanın şartlarına intibak etmektir. Bu intibakı sağlamlaştırmak gerektir. Yeni Asya’nın önünde nice 55 yıllar var. Ama yüreğimiz sağlam, imanımız kavi olmalı. Bu sağlam ve kavi imanla bütün karanlıkları aşacak ve inşaallah kıyamete kadar bu dava payidar ederek, kendimiz de payidar olacağız. Dünyanın her yerinde iz bırakmaya devam edelim. Mücadelemiz mübarek olsun.”

Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dili

Yakın zamanda Bekir Berk’le Hatıralar adlı kitabı yayınlarımız arasında neşrolan, merhum Mustafa Sungur Ağabeyin oğlu Muhammed Nur Sungur da, “Risale-i Nur davalarının efsane ve unutulmaz avukatı merhum Bekir Berk Ağabeyin şahsî kartvizitine “Hakkın hatırı âlidir, hiç bir hatıra feda edilmez” diye yazdırdığı ve yaşadığı prensibi kendine düstur edinen Yeni Asya, 55 yıldır hak, hukuk, adalet, demokrasi ve hürriyetler için, kapatmalar da dahil olmak üzere, müeyyidelere maruz kalmasına, pek çok zorluklarla karşılaşmasına ve ağır bedeller ödemesine rağmen, pes edip mücadelesini bırakmayarak Risale-i Nur’un medyadaki dili, sesi ve soluğu olmaya devam etmektedir. İnşaallah halisen livechillah fedakârlık, ihlas, sadakat, gayret, mahviyet, samimiyet sıfatlarıyla temayüz etmiş seleflerinden devraldıkları bu kudsi vazifati bihakkın yerine getirmeye çalışarak, felekler deveran ettikçe aynı vazife şuuru içinde haleflerine devreder ve bu çark dünya devam ettikçe ilanihaye dönüp hareket eder, inşaallah. 55. sene-i devriyen hayırlı uğurlu olsun Yeni Asya. Bu bayrağı ilanihaye taşımayı sürdürürsün inşaallah.” dedi.

Gelecek Yeni Asya’nındır

Saff-ı Evvel Ağabeylerin hayatlarını kaleme alan İlâhiyatçı-Yazar İhsan Atasoy ise şunları söyledi: “Gelecek ki ayet-i kerime vaad-i İlahîdir, Düşmanlarını dahi Yeni Asya’ya dost yapacaktır. Bu noktayı hatırlattıktan sonra Yeni Asya ağacının temelinde Zübeyir Ağabey olduğu gibi, meyvesinde de Sungur ağabeyi gördüm. Nasıl mı? Merhum Sungur Ağabey vefatının öncesine kadar yanına her gittiğimde Yeni Asya’yı hep masasında gördüm arkadaşlar. Her şeye rağmen Yeni Asya’yı takip ettiğini gördüm. Bütün cemaatleri kucakladığı gibi, onu da kucaklıyordu. Merhum Mustafa Polat ağabeyi dar odasında gözlükleri başında çalışırken hatırlıyorum. Onun Yeni Asya için bir duası ve temennisi var. Bir dörtlüğü var. Diyor ki: ‘Sönmez, bu bizim hilalimizdir. / Konuşmamız ve susmamız melalimizdir / Şayet kapanırsa yollar ey dost. / Hak yolunu açacak celalimizdir.’ Merhum Mustafa Polat’ın bu dörtlüğü Yeni Asya için duadır, ebediyete kadar bu bayrak dalgalanacaktır, bu hilal batmayacaktır.

“Bir zamanlar Yeni Asya’yı siyasetle itham edenler, itham ededursunlar, Yeni Asya zulmün karşısında direndi, onlar ise döne döne zulmün odağı olmuş siyasî bir noktaya geldiler. Bu kaderin bir tecellisidir. Buradan hareketle diyorum ki; Evet, Yeni Asya zulmün karşısında direndi. Hakkın yanında oldu. Belki küçüktü, azdı. Hakkın yanında olmak ona öyle bir kuvvet verdi ki adeta yüzbinler milyonlar derecesinde bir güç kazandırdı. Yine Polat ağabeyin bir sözü; Bu gazete bir gün 100 bin satacak” demiş. Yeni Asya şimdi 100 bin satmasa da bana göre sattığı gazetenin yüz binler üzerinde etkiye sahiptir. Ama inanıyorum ki o büyük zatın sözü maddeten de tecelli edecek. Gelecek Yeni Asya’nındır.”



Yeni Asya Gazetesi’nin 55. kuruluş yıldönemi programına hanım okuyucularımız da katldı. Fotoğraf: NİHAT ORHAN

Musiki tefekkürdür

Musıki ziyafetinden önce konuşan müzisyen Bahri Güngördü düşüncelerini dile getirirken, “Benim Yeni Asya ile tanışıklığım 43 yıl oldu. İlk defa 1981 yılında tanışmıştım. 1987 senesinde Yeni Asya’da biz dört tane kaset yaptık. Bir çok kültürel hizmete öncülük eden bir müessese. Bunu övünçle, şerefle söylemek icap eder. Bizim kültürümüz bilhassa musiki kültürümüz eğlenceli değil. Musiki tefekkürdür. Zihni tekamüldür. Ecdad bize bu kültürü miras bırakmış. Risale-i Nur ve bu davayı devam ettiren insanlar inşallah bu kültüre sahip çıkararak ilelebet sürdürür.

Şimdiden Yeni Asya’nın 55. yılı hayırlı olsun. Allah nice 55 yıllara kavuştursun.” Programın konuşmalar sonrası kısmında müzisyenler Bahri Güngördü ve Mehmet Emin Altıntop tasavvuf musikisinden örnekler sundu. Sanatkâr Turan Celkan uduyla, İhsan Atasoy da ilâhî ve kasidelerde onlara eşlik etti. Seslendirdikleri eserlerle, programa katılanlara bir musikî ziyafeti sundular.