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19 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

103 yaşında şifa buldu

18 Mart 2020, Çarşamba 23:00
Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yakalanan 103 yaşındaki bir kadının tedavisi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

Hastanın kimliğini açıklamayan Danayi, “Koronavirüs dolayısıyla yaklaşık bir haftadır Simnan Kevser Hastanesi’nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi.” dedi. Çin’de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hastanın da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta taburcu edildiği açıklanmıştı. Çin’in Vuhan şehrinde 100 yaşındaki bir hasta ile İran’ın Bem şehrinde 91 yaşındaki bir hasta da virüsü yenerek iyileşmişti.

AA

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