180’i aşkın entelektüel ve bilim insanından UCM’ye çağrı: İsrail’e güvenmeyin

İsrailli 180’i aşkın entelektüel ve bilim insanı UCM’ye “İsrail’e güvenmeyin” mektubu yazdı.

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İsrailli 180’den fazla bilim insanı, entelektüel, yazar ve akademisyen Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) “İsrail’in savaş suçlarına ilişkin soruşturmada Tel Aviv yönetimi tarafından sunulan bulguları kabul etmeme” çağrısında bulundu. Aralarında hükümet tarafından verilen “İsrail Ödülü” sahibi entelektüellerin de bulunduğu 180’den fazla bilim insanı, yazar ve akademisyen UCM Başsavcısı Fatou Bensouda’ya hitaben kaleme alınan ortak bir mektuba imza attı. UCM Başsavcısı Bensouda’ya savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada “İsrail’e güvenmeyin” çağrısı yapılan mektupta, İsrail hükümetinin iddialarla ilgili ciddî bir soruşturma yürütmek niyetinde olmadığı konusunda da uyarıda bulunuldu.

Derin şüpheler

Delillerin İsrail hükümeti yerine İsrailli insan hakları örgütlerinden toplanması gerektiğine dikkati çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi: “Geçmiş deneyimlere dayanarak, İsrail devletinin soruşturma ve hukuk kurumları dahil savaş suçlarıyla ilgili şikâyetleri ciddî bir şekilde soruşturma niyetinin olmadığına dair derin şüphemizi belirtmek istiyoruz. Şüphemiz, İsrail’in işgal altındaki topraklarda uluslar arası hukuku ihlâl ederek işlediği savaş suçlarını ihtiva eden çok sayıda dâvâyla destekleniyor. Bu dâvâların çoğu hiç soruşturulmadı ve birkaçı da yüzeysel ve yetersiz bir soruşturmanın ardından beraat ile sonuçlandı.” Ankara - aa

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­Şarkıları Filistin için



Filistin’in işgal altındaki Gazze Şeridi’nde hayatını sürdüren 11 yaşındaki rap şarkıcısı MC Abdul, şarkılarında yaşadığı yerde büyümenin zorluklarını anlatıyor. MC Abdul, İsrail’in son yaptığı saldırılardan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı şarkıyla, bütün dünyanın Filistinlilerin maruz kaldığı haksızlıkları ve İsrail’in zulmünü bilmesini istediğini ifade etti. Son günlerin Gazze Şeridi’nde yaşayanlar için oldukça zor olduğunu vurgulayan MC Abdul’un paylaşımı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yine, Filistinli 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti ise, bölgede yaşananları rap şarkısıyla anlatarak dünyaya seslendi. Eş-Şanti, şarkısında “Filistin on yıllardır işgal altında ama yüzyıllardır bir vatan” ifadelerini kullandı. eş-Şanti, Filistin’de yaşananları yazdığı rap şarkılarla anlatıyor. Bölgede bir süredir devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili yeni bir şarkı hazırlayan eş-Şanti, halkının yaşadıklarını dünyaya duyurmaya çalışıyor. İstanbul - aa

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Bombalamayı sürdürüyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği operasyon bir haftayı doldurdu. Dün günün ilk saatlerinde de İsrail Gazze’ye bombardımanını sürdürürken Hamas’da İsrail şehirlerine roket atmaya devam etti. İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin sona ermesine dair bir işaret görünmüyor. İsrail gece boyunca Gazze’deki yeraltı tünellerini hedef aldığını açıkladı. Görgü şahitleriyse Gazze’de yolların, askerî eğitim kampları ve güvenlik birimleri binalarının vurulduğunu söylüyorlar. Bu arada, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bir sünger fabrikasını da bombaladı. Gazze’deki Sivil Savunma Teşkilâtından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cebaliye Mülteci Kampı’nın doğusunda yer alan sünger fabrikası, İsrail savaş uçakları tarafından fosfor bombalarıyla hedef alındı. Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük çaplı yangın çıkarken, saldırı sonrası bölgede yoğun duman oluştu. İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 200 kişi vefat etti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.