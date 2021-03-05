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'2019'da 931 milyon metrik ton gıda israf edildi'

05 Mart 2021, Cuma 21:37
Birleşmiş Milletler Çevre Ajansı'nın (UNEP), gıda atığı ve plastik kirliliğine karşı çalışmalarıyla bilinen WRAP isimli sivil toplum kuruluşuyla birlikte yayınladığı 2021 gıda israfı endeksine göre, 2019'da dünya genelinde 931 milyon metrik ton (1,03 milyar ton) gıda israf edildi.

Bu, peş peşe sıralanan 23 milyon kamyon dolusu israf edilmiş gıda anlamına geliyor.

Rapora göre, tüketicilere sunulan yiyeceklerin beşte biri mağazalar, restoranlar ve evlerden doğrudan çöpe atılıyor.

Bir diğer deyişle, toplam üretimin yüzde 17'sinin daha insanoğlunun damağına değmeden çöpe atılması demek.

Bazı gıda maddeleri ise çiftliklerde ve tedarik zincirlerinde kayboluyor ve araştırmalar, üretilen tüm gıda maddelerinin üçte birinin hiç yenmediğini gösteriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, atığın çoğu (yüzde 61) evlerde yaşanıyor. İsrafın yüzde 26'sı gıda hizmetleri sektöründe ve yüzde 13'ü de perakendecilerin elinde yaşanıyor.

Gıda atığı sorunu tahmin edilenin aksine sadece gelişmiş ülkelerde değil, yoksul ülkelerde de hayli yüksek.

BM: Hükümetler gıda israfını önleme konusunda adım atmalı

BM ve WARP bu bağlamda hükümetleri gıda israfı konusunda daha fazla adım atmaya çağırıyor.

İsrafın önlenmesiyle ilgili çağrıda, "Bu, hükümetler, uluslararası kuruluşlar, işletmeler ve hayırsever vakıflar için bir öncelik olmalı" deniliyor.

WRAP CEO'su Marcus Gover, "Uzun zamandır evdeki gıda israfının yalnızca gelişmiş ülkelerde önemli bir sorun olduğu varsayılıyordu. Gıda Atık Endeksi raporunun yayınlanmasıyla, işlerin o kadar da net olmadığını görüyoruz." diyor.

UNEP'in İcra Direktörü Inger Andersen de, "İklim değişikliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik kaybı ile kirlilik ve atıklarla mücadele konusunda ciddi olmak istiyorsak, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, hükümetler ve vatandaşlar, gıda israfını azaltmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Uzmanlara göre, gıda üretiminin çevre üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor.

Karbon emisyonlarının yüzde 10'unun küresel çapta yenilmeyen yiyeceklerle bağlantılı olduğu biliniyor.

Küresel gıda güvenliği, 2019'da açlıktan etkilenen 690 milyon insanla birlikte büyüyen bir sorun.

BM, bu rakamın Covid-19 nedeniyle artmasının beklendiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Andersen, "Gıda israfını azaltmak, sera gazı emisyonlarını düşürecek, arazi dönüşümü ve kirlilik yoluyla doğanın tahrip edilmesini yavaşlatacak, gıdanın bulunabilirliğini artıracak ve böylece açlığı azaltacak ve küresel durgunluk zamanında parasal tasarruf sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: 2019, gıda, israf
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