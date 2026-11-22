HAZIRLAYAN: ANKARA - GÜLÜMSE ÇOCUK EKİBİ

Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biz Ankara’da kız çocuklarının çok sevdiği, Risale-i Nur’larla hem eğlenip hem de iman dersleri öğrendiği programlar düzenliyoruz.

Gülümse Çocuk Kulübümüze buradaki kardeşleriniz kısaca “Gülümse” diyor. Her hafta Ankara’nın başka bir köşesinde buluşan ekibimizin bu haftaki durağı Mamak oldu. Biz de hemen Mamak’taki kardeşlerimizin yanına koştuk ve onlara “Gülümse deyince aklınıza ne geliyor?” “Gülümse’ye gelirken ne hissediyorsunuz?” “Gülümse’yi birkaç kelime ile özetleyebilir misiniz?” diye sorduk.

Zeynep Deniz (5. Sınıf): Gülümse deyince aklıma gülmek geliyor. Gülümse’ye gelirken içim sevinçle doluyor, heyecan hissediyorum. Gülümse bize Allah’ı ve peygamberlerimizi anlatan bir dershanedir.

Rümeysa (2.sınıf): Gülümse deyince aklıma ders, Risale, sohbet geliyor. Gülümse’ye gelirken mutluluk, heyecan ve sevinç hissediyorum. Gülümse 3 kelimeyle namaz, etkinlik ve derstir.

Hümeyra (3.sınıf): Gülümse deyince aklıma ders sohbet gibi şeyler geliyor. Gülümse’ye gelirken çok mutlu hissediyorum. Gülümse çok güzel bir yer ve orada bilmediğim şeyleri öğreniyorum, gülümseyi çok seviyorum.

Nur Eslem (4.sınıf): Gülümse deyince aklıma Risale-i Nurlar, tesettür ve namaz geliyor. Gülümse’ye gelirken yeni bir şeyler öğrenmenin heyecanını yaşıyorum. Gülümse’yi Risale-i Nur dersleri, iman konuları ve keyifli vakit diyerek özetlerdim.

Cumhuriyet nedir?

Evet, sıra derste! Bu haftaki konumuz “Cumhuriyet” idi. “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim!” diyen Üstadımızın fikirlerini, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derleyerek işledik. Bu dersimizde Hulefa-i Raşidîn’in hakiki cumhuriyetçiliği yaşadığını öğrendik! Karınca ve arı örnekleriyle ise dersimizi renklendirdik.

Bir vecize öğrenelim

Biz bu hafta cumhuriyet ile ilgili güzel bir vecize öğrendik. Tarihçe-i Hayat’tan bu vecizeyi sizlere hediye ederek bu haftalık Allah’a emanet olun diyoruz!

“Cumhuriyet ki adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.”