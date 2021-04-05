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5 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

21 yılda 2100'den fazla Filistinli çocuk, İsrail tarafından katledildi

05 Nisan 2021, Pazartesi 15:00
İsrail güçleri, Eylül 2000'den bu yana işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında 2 bin 103 çocuğu şehit etti, binlercesini de gözaltına aldı.

Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat, 1995'te 5 Nisan'ı "Filistinli Çocuklar Günü" olarak ilan etmişti.

O günden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli çocukların maruz kaldığı İsrail zulmü ve şiddeti giderek arttı.

Uluslararası hukuku hiçe sayarak her geçen gün işgali daha da artıran İsrail'in zulmünden Filistinli çocuklar da maalesef paylarına düşeni fazlasıyla alıyor.

İsrail katliamlarının çoğu Gazze saldırılarında yaşandı

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in verilerine göre, Eylül 2000'den bu yana Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde 2 bin 103 Filistinli çocuk İsrail güçlerince öldürüldü.

B'Tselem'e göre, Filistinli çocukların 1673'ü Gazze'de, 430'u da Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail güçlerinin saldırılarında vefat etti.

Gazze'deki kayıpların çoğu ise İsrail'in "Dökme Kurşun", "Bulut Sütunu" ve "Koruyucu Hat" adları altında bölgeye düzenlediği geniş çaplı saldırılarda kaydedildi.

B’Tselem'in verilerine göre, Dökme Kurşun'da 344, Bulut Sütunu'nda 33, Koruyucu Hat saldırılarında ise 548 Gazzeli çocuk vefat etti.

Son olarak Gazze Şeridi'nde 30 Mart 2018’de başlayan ve Haziran 2019'da sona eren Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail güçleri 43 Filistinli çocuğu şehit etti.

İsrail hapishanelerinde 140 Filistinli çocuk tutuklu bulunuyor

İsrail zulmüyle daha erken yaşlarda tanışan Filistinli çocukların karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri de gözaltılar.

Akranları parklarda oynarken, her yıl yüzlerce Filistinli çocuk, İsrail güçlerince çeşitli iddialarla gözaltına alınıyor.

Bu gözaltıların ardından bazı Filistinli çocuklar İsrail mahkemelerince hapse mahkum ediliyor.

Filistinli Esirler Cemiyetinin dün yayımlanan raporunda, sadece bu yıl 230 Filistinli çocuğun çeşitli iddialarla İsrail güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Raporda ayrıca İsrail hapishanelerinde 140 Filistinli çocuk tutuklu bulunduğu aktarıldı.

AA

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