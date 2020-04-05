"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

"6 ay içinde Trablus'a 700 hava saldırısı düzenlendi"

05 Nisan 2020, Pazar 11:23
Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin, 21 Mart'ta ilan edilen ateşkesi 180 kez bozdukları bildirildi.

Libya'daki tek meşru yönetim olan Ulusal Mutabakat Hükumeti askeri birlikler sözcüsü Muhammed Kununu, hava kuvvetlerinin bu saldırılara 6 gün içinde 35 hava saldırısıyla karşılık verildiğini, başkent Trablus'un batı, güney ve doğusundaki Hafter milislerinin konuşlandığı hedeflerin vurulduğunu söyledi.

Başkenti çevreleyen bölgelerdeki Hafter milislerine ait mevzilere lojistik desteğin de kesilmesi için operasyonlar düzenlendiğini belirten Kununu, Cefra, Beni Velid ve Terhune bölgelerindeki milislere ait silahlı mekanizmaların yanı sıra, yabancı paralı askerlerin de hedef alındığını ifade etti.

"6 ay içinde Trablus'a 700 hava saldırısı düzenlendi"

Kununu, son 6 ay içinde Trablus'a 700 hava saldırısı düzenlendiğine dikkat çekti.

Kununu, Trablus'u ele geçirmek üzere başlatılan saldırının yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Uluslararası toplumdan, savaş suçlusu Hafter'i ve terörist milislerini destekleyen devletlerin hesaba çekilmesi yoluyla sorumluluğunu yerine getirmesini istiyoruz. Ayrıca, siyasi bir mücadelede meşru bir tarafmış gibi savaş suçlusuyla ilişkiyi kesmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise Trablus saldırılarının yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her zamankinden daha güçlüyüz ve Hafter'in milislerine, lejyonerlere, kölelik ve despotizm projesini yeniden kurmaya çalışanlara demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz."

Başağa, silahlı kuvvetleri gösterdiği kararlılıktan dolayı selamlayarak şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde 246 bin 760 kişi sağlığına kavuştu

    93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    "6 ay içinde Trablus'a 700 hava saldırısı düzenlendi"

    Trump: Maalesef birçok ölüm yaşanacak

    Korona dünya için büyük bir imtihan

    3 ay elektrik ve doğalgaz ücreti istemeyin

    18-20 yaş aralığındakilerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu

    'Tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerekiyor'

    İnsanlar eşitlik ve adalet bekliyor

    Dünya genelinde son 24 saat

    İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 16,1'e geriledi

    Yurt dışında 156 Türk vatandaşı vefat etti

    Araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımlandı

    'ABD'de salgın 7 gün içerisinde zirve yapabilir'

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 23 bin 934’e ulaştı

    İtalya'da ölü sayısı 15 bini aştı

    Kültür ve Turizm Bakanı yapılan düzenlemeleri paylaştı

    Devlet maske satacak

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Beraber mücadele edelim' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dualar yerine âh’lar ulaşınca...
    Genel

    Korona dünya için büyük bir imtihan
    Fatih Yokuş

    Koronavirüse yakalandım
    Halil ELİTOK

    Koronavirüs ve Dabbetü’l-Arz
    Ahmet BATTAL

    Devletin içindeki o kafanın içindeki devlet
    Adnan NACİR

    Rabbim affetsin, milletim “Bağışlasın”
    Genel

    İnsanlar eşitlik ve adalet bekliyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Konuş korona söz senin!
    Sadettin Önal

    Kurt, tren ve korona
    Rifat OKYAY

    Duâ ve iltica zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.