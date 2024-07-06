89 mülteci boğuldu, 72’si kayıp

Batı Afrika ülkesi Moritanya’da mültecileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 89 kişi öldü. Moritanya devlet basını ve yerel yetkililer, bu hafta başında Moritanya açıklarında Avrupa’ya gitmeye çalışan mültecilerin bulunduğu teknenin battığını, teknedeki birçok kişinin hâlâ kayıp olduğunu bildirdi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Moritanya devlet haber ajansı, büyük bir geleneksel balıkçı teknesinin 1 Temmuz Pazartesi günü Atlas Okyanusu’nda, ülkenin güneybatısındaki Ndiago kentinin yaklaşık 2,5 deniz mili açıklarında alabora olduğunu belirtti. Moritanya Sahil Güvenliği, bu kazanın ardından teknede bulunan 89 kişinin cesetlerine ulaştı. Ajans, tekneden sağ kurtulan kişilerin ifadelerine dayanarak, teknenin Senegal-Gambiya sınırından yola çıktığını ve teknede 170 yolcunun bulunduğunu aktardı. 72 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu ifade edildi. Haber Merkezi

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