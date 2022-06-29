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29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AB 2035'ten itibaren fosil yakıtlı araç üretimini bitirmek istiyor

29 Haziran 2022, Çarşamba 10:55
AB ülkeleri iklim kriziyle mücadele için hazırlanan iklim paketi üzerinde gece yarısı tamamlanan zorlu müzakereler sonucu anlaştı. Bu kapsamda 2035 yılından itibaren yeni fosil yakıtlı araç üretiminin aşamalı olarak bitirilmesi ve yoksul vatandaşları karbon dioksit salımının maliyetlerinden korumak amacıyla 59 milyar euroluk fon oluşturulması kararlaştırıldı.

27 AB üyesi ülkenin çevre bakanları 16 saatten fazla süren toplantılar sonrasında AB'nin önümüzdeki on yıl içinde küresel ısınmaya sebep olan emisyonların azaltılması için kapsamlı iklim paketinin bir parçası olan beş yasayla ilgili ortak pozisyon üzerinde anlaşmaya vardı. Avrupa Yeşil Anlaşması olarak bilinen paket ilk defa geçen yıl Avrupa Komisyonu tarafından önerilmişti.

Anlaşmayı duyuran AB Komisyonu Avrupa Yeşil Anlaşması'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans "İklim krizi ve sonuçları ortada, ve bu nedenle politika geliştirilmesi kaçınılmaz" diye konuştu. Timmermans, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçilerinden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üye devletleri fosil yakıtları daha hızlıca terketmesi için teşvik olması gerektiğini düşündüğü de sözlerine ekledi.

AB Çevre Bakanları'nın vardığı kararla son şekli verilen yasa değişikliği yeniden Avrupa Parlamentosu'na gönderilecek. Burada da onaylanması halinde değişiklikler AB yasasına dönüşecek. Parlamento geçtiğimiz haftalarda Avrupa Komisyonu'nun önerdiği şekliyle 2035 yılı hedefine destek vermişti.

2035 tarihi üzerinde tavizle anlaşmaya varıldı

Bakanların desteklediği temel kararların başında AB'de satılacak yeni araçlarda 2035'ten itibaren karbon emisyonunun sıfırlanması geliyor. Bu kararla AB içinde içten yanmalı motorlu araçların satışının imkansız hale getirilmesi hedefleniyor.

Müzakerelerde İtalya, Slovakya ve diğer bazı üyeler aşamalı geçiş için tarihin 2035 yerine 2040'a ertelenmesini talep etmişti. Ancak ülkeler Almanya'nın başını çektiği bir taviz önerisi üzerinde uzlaştı. Almanya AB'nin benzinli ve dizel otomobil satışının 2035 itibarıyla yasaklanmasına yönelik yasal düzenlemesine karşı çıkıyordu.

Almanya'nın taviz önerisinde 2035 hedefine sadık kalındı, ancak Brüksel'den 2026'da hibrit araçların ya da karbon nötr yakıtların hedefle uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi istendi.

Timmermans komisyonun bu konuda "açık fikirli" bir tutum sergileyeceğini belirtti, ancak şu anda hibritlerin yeterli emisyon kesintisi sunmadığına ve alternatif yakıtların da çok pahalı olduğuna dikkat çekti.

İklim önerilerinin amacı dünyanın en büyük üçüncü en çok sera gazı salımı yapan AB'nin 2030 yılında net emisyonları 1990 düzeyininin yüzde 55 azaltması hedefini tutturmayı amaçlıyor. Bunun hayata geçirilmesi hükümetlerin ve sanayinin temiz üretime, yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara daha yoğun şekilde yatırım yapmasını gerektiriyor. 

Euronews Türkçe

Etiketler: AB, 2035, fosil yakıt, araç, üretim
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