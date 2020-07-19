AB: ABD endişe veriyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Kuzey Akım 2 boru hattının yapımında yer alan şirketlere yaptırım uygulayabileceği açıklamasına Avrupa Birliği’nden (AB) sert tepki geldi.

DW’deki habere göre AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Washington’un yaptırım tehdidi altına aldığı Avrupalı şirketlerin, “yasal faaliyetlerde” bulunan firmalar olduğunu ifade etti. Borrell, ABD’nin Avrupa şirketleri ile Avrupa’nın çıkarlarını hedef alan yaptırım tehditlerinin sık sık dile getirilmesinden de “derin bir endişe” duyduğunu ifade etti. Borrell, Avrupa Birliği’nin siyasi görüş ayrılıklarında her zaman diyaloğa açık olduğunu, ancak böyle bir diyaloğun yaptırım tehditleri altında gerçekleşemeyeceğini vurguladı. Bir ülkenin kendi sınırları dışındaki konularla ilgili yaptırım uygulamasının uluslar arası hukuka aykırı olduğunu belirten Borrell, “Avrupa siyasetine üçüncü ülkeler tarafından değil, burada Avrupa’da karar verilmeli” dedi.