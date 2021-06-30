AB'de yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik fosil yakıtı geride bıraktı

Avrupa Birliği'nde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik 2020'de ilk kez fosil yakıtları geride bıraktı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınlanan bir raporda 2020'de Kovid-19 salgınıyla ilgili karantina önlemlerinin neden olduğu düşük enerji talebi, bazı yakıt kategorilerini önemli ölçüde etkiledi.

Buna göre yenilenebilir kaynaklar, özellikle elektrik üretiminde artışını sürdürerek bir istisna olarak öne çıktı ve yenilenebilir enerji, elektrik üretiminde fosil yakıtları geride bıraktı.

Raporda, 2020'de fosil yakıtlardan elektrik üretiminin azalmaya devam ederek en düşük noktasını kaydettiği yer aldı.

1990 yılında 1 milyon 226 156 Gigawatt-saat (GWh) olan üretim, 2007'de zirveye çıkarak 1 milyon 584 005 GWh'e, 2019'da ise 1 milyon 133 402 GWh'ten 2020'de 1 milyon 022 589 GWh geriledi. Bu 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 9,8 düşüş anlamına geliyor.

Eurostat'ın verilerine göre benzer bir eğilim nükleerden elektrik üretimi için de gözlendi. 2020 yılına dair geçici verileri 683 bin 183 GWh ile 1990'dan bu yana en düşük noktaya geriledi. Buna göre, 1990'dan 2020'ye yüzde 6.3'lük azalma söz konusu.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, son 10 yılda yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde dikkate değer bir büyümenin olduğu, fosil yakıtların iç tüketiminin önemli ölçüde azaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan petrol ve petrol ürünleri tüketimindeki ciddi ve doğal gazdaki kısmi düşüş, geçen yıllarda görülen trendle belirgin bir tezat oluşturdu.

2020 ön verileri, petrol ve petrol ürünleri tüketiminin 2019'a göre yüzde 12,9 düştüğünü gösteriyor.

Yine petrol ve petrol ürünleri tüketimi 2005 ile karşılaştırıldığında, 2020'de yüzde 23,1 oranında bir düşüş kaydetti.

Doğal gaz iç tüketimi 2020'de daha az etkilendi ve 2019'a kıyasla düşüş sadece yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte, 2005'ten bu yana yüzde 8,9'luk düşüş yaşandı.

Kömür tüketimi (kahverengi kömür ve taşkömürü), pandemi ve kömürden çıkış politikalarının etkisi nedeniyle güçlü düşüşünü sürdürdü.

Bir önceki yılla karşılaştırıldığında, 2020 geçici verileri, linyit kömürü için yüzde 20,0 ve taş kömürü için yüzde 18,0'lik düşüş gösterdi.

Taşkömürü tüketimi 2005'ten 2020'ye kadar yarıdan fazla (yüzde 51,2) azalırken, aynı dönemde linyit tüketimi de yüzde 44,9 düştü.