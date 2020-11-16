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16 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

AB'den bir aşı sözleşmesi daha

16 Kasım 2020, Pazartesi 20:15
AB'nin bugüne kadar aşı üreticileriyle vardığı anlaşmalar 1,7 milyar dozdan fazla aşı alımını öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında CureVac firması ile alım sözleşmesi imzalayacak.

Yeni sözleşmeyi AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu.

Von der Leyen, "Avrupalılara Kovid-19 aşısı almak üzere yarın yeni bir sözleşmeye onay vereceğiz. Bu sözleşme bize Avrupalı şirket CureVac tarafından üretilecek 405 milyon doz aşı alma imkanı verecek." dedi.

AB'nin CureVac'a aşı geliştirmesi için bu yıl Avrupa Yatırım Bankası ile fon sağladığını belirten von der Leyen, "Şimdi somut ilerleme var. Aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa her üyemiz aynı anda ve aynı şartlarla bu aşıya sahip olabilecek." diye konuştu.

AB, merkezi Almanya'da bulunan CureVac ve geliştirdiği aşının yüzde 94 etkili olduğunu bugün açıklayan Amerikan Moderna şirketi ile satın alma görüşmeleri yürütüyordu.

Von der Leyen, Moderna ile de görüşmelerin sonuçlandığını, sözleşmeyi yakında imzalamayı umduklarını söyledi.

AB'nin CureVac ile yapacağı sözleşme, Birlik üyeleri için 5. aşı alım sözleşmesi olacak. AB daha önce de AstraZeneca ile 300 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon doza kadar aşı almak için anlaşmıştı.

Aşısının etkili olduğunu geçen hafta duyuran Pfizer ve BioNTech ile de 300 milyon doz için sözleşme yapılmıştı.

Böylece CureVac ile yapılan 405 milyon dozluk anlaşmanın ardından AB'nin bugüne kadarki sözleşmelerle 1,7 milyar dozdan fazla aşı alım imkanı doğmuş oldu.

AA

Etiketler: AB, aşı sözleşmesi
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