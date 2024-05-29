AB’den İsrail’e: Divan kararlarına uy

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail’in Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına uyması, Filistin yönetimine kaynak aktarımını ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini engellemeye son vermesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Uluslararası Adalet Divanı görevini yaptı, sıra Güvenlik Konseyinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel’de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı “şiddetle” kınadığını belirten Borrell, bu saldırının UAD’nin İsrail’in saldırılarını durdurmasını öngören yeni tedbir kararlarının akabinde gerçekleştiğine dikkati çekti. Borrell, bakanların İsrail’in UAD’nin kararlarına uyması, Filistin yönetimine kaynak aktarımını engellememesi, UNRWA’yı “terörist” olarak yaftalamaya ve faaliyetlerini engellemeye son vermesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu duyurdu. AA

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