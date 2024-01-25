AB’den İsrail’siz barış planı

Avrupa Birliği’nin Gazze’deki savaşı sonlandırmak için İsrail’in katılımını beklemeden barış görüşmelerini başlatmayı planladığı ortaya çıktı.

AB Dış İlişkiler Servisi’nin hazırladığı ve Birleşik Krallık’ın önde gelen gazetelerinden Telegraph’ın incelediği bir belgede, “İsrail ve Filistin’in yakın gelecekte karşılıklı barış müzakerelerini başlatacağını varsaymak gerçekçi değil” ifadelerine yer verildi. Independent Türkçe’nin haberine göre, belgede bunun yerine AB’nin ABD, Birleşmiş Milletler, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği ülkeleriyle hareket ederek barış görüşmelerini başlatmayı planladığı görülüyor. Ayrıca İsrail’in sürece katılmayı reddetmesi durumunda Tel Aviv yönetimine bunun “sonuçlarının” olacağının bildirilmesi gerektiği ifade edildi. İsrail’i olası müzakerelere dahil etmek için ne tür adımlar atılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

İki devletli çözüm tek yol

Telegraph’ın aktardığına göre AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, söz konusu “barış planını” pazartesi günü Brüksel’de toplanan AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla paylaştı. Planda, Gazze’de Hamas’a bir alternatif oluşturulması ihtiyacına dikkat çekilirken, “İsraillilerinse iki devletli çözüme yönelik müzakerelere katılacak siyasi iradeyi göstermesi gerekeceği” belirtildi. İki devletli çözümün Gazze’deki savaşı sonlandıracak tek yol olduğuna işaret edilen belgede, “İsrail’le birlikte yaşayacak bağımsız bir Filistin devleti dışında kapsamlı çözüm yok” dendi. Haberde, planın herhangi bir bağlayıcılığı olmadığı fakat AB’nin Gazze savaşının sonlanmasına ilişkin politikasına yön verebileceği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden ve Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak’ın dünkü telefon konuşmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, iki devletli çözümün her zamankinden daha önemli hale geldiği ifade edilmişti. Biden, 19 Ocak’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu arayarak iki devletli çözüm için baskı yapmış, Netanyahu planı reddetmişti.

Haber Merkezi