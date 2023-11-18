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19 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

AB’den üç “hayır”, üç “evet”

18 Kasım 2023, Cumartesi 19:58
AB’nin tutumunu üç “evet” ve üç “hayır” ile açıklayan AB Temsilcisi Josep Borrell, Filistinlerin Gazze’den zorla çıkarılmasına, Gazze’nin İsrail tarafından işgaline ve bölgenin Hamas için güvenli liman olmasına, Gazze’nin genel Filistin meselesinden ayrı tutulmasına “hayır” dediklerini bildirdi.

Borrell, Iştiyye başbakanlığındaki Filistin yönetiminin Gazze’yi kontrol etmesine, Arap ülkelerinin güçlü şekilde meseleye müdahil olmasına ve AB’nin Filistin devletinin kurulmasındaki siyasi sürece dahil olmasına “evet” dediklerini dile getirdi.

RAMALLAH’TA IŞTİYYE İLE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze’de yaşananların Filistin meselesini belirsizlikten çıkardığını belirterek iki devletli çözüm için mevcut ivmenin yakalanması gerektiğini bildirdi. Borrell, Orta Doğu turu kapsamında dünkü İsrail ziyaretinden sonra Ramallah’ta Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi ve ortak basın toplantısı düzenledi. Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısını kınadıklarını hatırlatan, İsrail’in kendini savunma hakkını orantılı ve uluslararası hukuk içinde kullanması gerektiğini belirten Borrell, insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması için AB’nin çatışmalara aralar verilmesi çağrısını yineledi. “Gazze’de Hamas’a yönelik savaş, uluslararası toplumun siyasi ve ahlaki başarısızlığının sonucudur.” diyen Borrell, Filistin-İsrail meselesindeki bu başarısızlığın bedelini Filistinlilerin ve İsraillilerin ödediğini vurguladı. Borrell, bölgedeki şiddeti sadece siyasi çözümün bitirebileceğini, bunun da iki devletli çözüm olduğunu dile getirerek “Bu (Gazze’deki) dramatik olaylar en azından Filistin meselesini belirsizlikten çıkardı. Kimse bu sorunu ciddiye almıyordu.” diye konuştu. 

 AB’den üç “hayır”, üç “evet” teklİfİ

AB’nin tutumunu üç “evet” ve üç “hayır” ile açıklayan Borrell, Filistinlerin Gazze’den zorla çıkarılmasına, Gazze’nin İsrail tarafından işgaline ve bölgenin Hamas için güvenli liman olmasına, Gazze’nin genel Filistin meselesinden ayrı tutulmasına “hayır” dediklerini bildirdi. Borrell, Iştiyye başbakanlığındaki Filistin yönetiminin Gazze’yi kontrol etmesine, Arap ülkelerinin güçlü şekilde meseleye müdahil olmasına ve AB’nin Filistin devletinin kurulmasındaki siyasi sürece dahil olmasına “evet” dediklerini dile getirdi. 

AA

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