AB dışişleri bakanları Türkiye gündemiyle toplanacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Üye ülkelerin dışişleri bakanları, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetleri ve sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler." dedi.

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