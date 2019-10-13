Beşinci gününde Barış Pınarı Harekatı hangi aşamada?

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı. Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı ise 525'e yükseldi.

Kritik M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5. gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 525 olduğu bildirildi. Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı ve 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Tel Abyad'ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından SMO askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti. YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi. Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi. Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi. PKK/YPG'nin yerleşim yerlerine saldırılarında 18 sivil şehit Mehmetçik karşısında bozguna uğrayan Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerden Türkiye'ye yönelik sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine gerçekleştirilen havan ve roketatarlı saldırılarda, aralarında Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar'ın ve çocukların da bulunduğu 18 sivil şehit oldu, 100'ü aşkın kişi yaralandı. PKK/YPG'den kaçan 24 terörist teslim oldu Harekat karşısında çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. AA

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