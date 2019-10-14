MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının toplam 550 olduğunu bildirdi.

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