Tel Abyad da teröristlerden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

'Ayn el-Arab'daki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı' Beşinci gününde Barış Pınarı Harekatı hangi aşamada? Trump'tan yeni açıklamalar Trump: YPG'nin geri çekilmesini umuyorum Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Tel Abyad ilçe merkezinden gelen bilgilere göre, TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi. Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle çatışma devam ediyor. SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı. Tel Abyad, harekatta Rasulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu. 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti. Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut. YPG/PKK'lılar buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı. Gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi Tel Abyad'ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından SMO askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti. Bölgede yaşanan sevinç kameralara yansıdı. Sınırın Türkiye tarafından ise bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, SMO askerlerinin sevincine karşılık verdi. Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasının ardından SMO askerleri ve komutanları büyük mutluluk yaşadı. Görüntülerde bir SMO komutanının sevinç gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Komutan, "Ve biz Tel Abyad'dayız (merkezde), Tel Abyad’dayız. 6 yıl sonra buraya döndük. Şanlı Tel Abyad. Darısı Tel Rıfat’ın kurtarılmasına. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." ifadelerini kullandı. SMO askerlerinin ilçe merkezine gelişini mutlulukla karşılayan Tel Abyad'lı çocuklar da askerlerin yanına koşarak tankların üzerine çıktı. Kent merkezinde kontrolü sağlayan SMO askerleri, arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi. Tel Abyad, harekatta Rasulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi olmuştu. 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini Haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti. Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut. YPG/PKK'lılar buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı. AA

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