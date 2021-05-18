AB, İsrail konusunda bölünmüş durumda

İsrail ile Gazze merkezli Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar 8'inci gününde devam ederken 27 üyeli Avrupa Birliği bu konuda bölünmüş durumda.

Ortadoğu meselesinde net bir tutum ortaya koyamayan Avrupa Birliği'nin İsrail'e karşı ortak bir bildiri yayımlaması beklenmiyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Avrupalı diplomatlar, videokonferans şeklinde gerçekleşen görüşmenin ardından bakanların bir ateşkes çağrısında bulunacağını belirtti.

Ancak Ortadoğu sorunuyla ilgili sert açıklamanın blok içerisinde daha fazla bölünmeye neden olacağı gerekçesiyle bu tutumdan kaçınılacağı yorumları yapıldı.

Analistlere göre göre, video konferans yöntemiyle bir araya gelmenin bile hayli zaman aldığı bugünkü toplantının ardından taraflara ateşkes çağrısının dışında İsrail'e karşı net bir tavır takınılan ortak metnin açıklanması beklenmiyor.

Yeni bir öneri, girişim ya da ortak görüş ortaya konulması da zor görülüyor.

Aralarında Belçika, İrlanda, Malta ve Finlandiya'nın da bulunduğu ve başını Lüksemburg'un çektiği en az 8 AB ülkesi, Filistinlilere daha fazla destek verilmesini ve Filistin'in devlet olma yolunda atacağı adımların Avrupa Birliği tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Belçika Yeşiller Partisi'nden Milletvekili Simon Moutquin, Facebook hesabından, "Bombaların seslerinin arasında Avrupa sessiz kalıyor" iletisini paylaşırken Belçikalı diğer milletvekilleri de İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu.

Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs ve Polonya ise AB içerisinde İsrail’i savunan ülkeler.

Avusturya cuma günü Viyana'daki federal başbakanlık binasında destek amaçlı İsrail bayrağı dalgalandırmıştı.

Avrupa'nın en güçlü ekonomisi olan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerce Yahudilere karşı yapılan soykırım suçunun yükünün taşıyan Almanya, bu anlamda İsrail'e karşı yaptırım gibi önerileri tartışmak istemiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Mısır ve Ürdün liderleriyle somut bir ateşkes önerisi üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.