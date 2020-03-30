AB’nin virüs imtihanı

Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Amelie de Montchalin, “Avrupa Birliği’nin güvenilirliğini koronavirüsü ile mücadele belirleyecek” dedi.

Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Amelie de Montchalin, Avrupa Birliği’nin güvenilirliğini koronavirüsü ile mücadelesinin belirleyeceğini kaydetti. Fransız Bakanın bu açıklaması Avrupa Birliği’nin koronavirüsü ile mücadelede ekonomik tedbirler konusunda uzlaşamamasının ardından geldi. VOA’nın haberine göre, Avrupa Birliği, koronavirüsü ile mücadele konusunda ortak bir politika oluşturmakta zorlanıyor. Bu, birliğin Brexit ve 2015-2016’daki mülteci göç dalgasıyla euro bölgesi krizi sonrası bir diğer sınavı. Fransız Bakan Amelie de Montchalin, “Eğer Avrupa işler iyiyken tek pazar ise bu anlamsız” ifadelerini kullandı.

Kriz sonrasında AB’de zorlu süreç

Anlaşmazlığın en önemli noktası güney ülkelerinin daha zengin kuzey ülkelerinden desteklerini arttırmasını istemesi. Almanya ve Hollanda; İtalya, İspanya, Portekiz ve Fransa’nın bu yöndeki teklifine karşı çıkmıştı. Ayrıca tıbbî ürünlerin paylaşımıyla sınır kontrolleri konusunda tartışmalar yaşanmıştı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kronen Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada krizin sona ermesinin ardından Avrupa Birliği içinde zorlu tartışmaların yaşanması gerektiğini söyledi. Fransız Bakan De Montchalin, Almanya ve Hollanda’da Avrupa’nın geri kalanının hasta olması durumunda ekonomik sıçrama olmayacağını kaydetti. De Montchalin, koronavirüsü krizinin Avrupa için yaşamsal soruları gündeme getirdiğini vurguladı. Bakan, “Eğer belli ülkeler Avrupa’yı ortak hareket, dayanışma olarak görmüyorsa o zaman Avrupa Birliği 27 üyeden oluşan grup olarak ne olacak” ifadesini kullandı.