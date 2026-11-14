Ara tatilde ekran süresine dikkat

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Kenan Altınsaat, ebeveynlere 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeleri ve "aşırı dijital yüklenme"yi önlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Ara tatilde ders ve dinlenme dengesini koruyun! Altınsaat, "Aşırı dijital yüklenme, çocukların sosyal, fizikî, duygusal ve zihnî gelişimine zarar verebilir. Ekranların, internetin, dijital oyunların ve sosyal medyanın kuşatması altındaki çocuklar, teknoloji kullanımı konusunda ancak 'besleyici, doğru, yararlı, gerektiği kadar ve gerektiği zaman teknoloji' ilkesiyle sağlıklı alışkanlıklar geliştirebilir" dedi. Altınsaat, ebeveynlerin, "http://www.guvenlinet.org.tr" adresi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Çocuklar Güvende Mobil Uygulaması" gibi mecralardan yararlanarak hem kendilerini hem de çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden koruyabileceğini belirtti. AA

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