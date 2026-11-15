Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar sözün en güzeli olan kelime-i tevhide hidayet olunmuşlardır. Ve onlar, her türlü övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna hidayet olunmuşlardır. Hac Sûresi: 24 HADİS: Hz. Peygamber bir gömlek giydiğinde sağdan giyerdi. Camiü’s-Sağir, No: 3157

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