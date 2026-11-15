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15 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

“Gülümse Çocuk” Sincan’da

15 Kasım 2026, Pazar 00:19
Ankara’da her hafta farklı bir noktada buluşan Gülümse Çocuk Kulübü, bu hafta Sincanlı kız çocuklarıyla bir araya geldi. Programda Risale-i Nur’dan Sekizinci Söz işlendi.

ANKARA - SUEDA ABAKLI

Tüm çocuklar gülümsesin

Selamün aleyküm arkadaşlar! Sizi Ankara’daki kız çocuklarının çok sevdiği, Risale-i Nur’larla hem eğlenip hem de iman dersleri öğrendiği o harika programla tanıştıralım: Gülümse Çocuk Kulübü! Ankara’daki kardeşleriniz buraya kısaca “Gülümse” diyor. Her hafta Ankara’nın başka bir köşesinde buluşan ekibimizin bu haftaki durağı Sincan oldu. Biz de hemen Sincan’daki kardeşlerimizin yanına koştuk ve onlara “Gülümse size ne hissettiriyor?” diye sorduk.

* Zeynep (4. Sınıf): Gülümse benim ve diğer arkadaşlarım için çok güzel ve dini bir yer. Gülümse’yi her Cuma günü heyecanla bekliyorum ve Gülümse’ye gittiğimde kendimi Allah’a daha yakın hissediyorum. Aynı yolda olduğum arkadaşlarım ve ablalarımla birlikte olmak beni daha da mutlu ediyor.

* Esma Zeynep (6. Sınıf): Gülümse Çocuk, çocuklara ilmi en eğlenceli şekilde anlatıyor. Gülümse’yi her hafta sabırsızlıkla bekliyorum. Mesela bugün 8. Söz’ü işledik, doğru yolu seçmeyi. Gülümse sadece bir ders değil çok güzel bir alan.

* Şefika Deva (5. Sınıf): Gülümse benim için gerçekten gülümseme demektir. Evde Gülümse’yi hatırlayınca “Yihuuu!” diye bağırırım. 1. sınıftan beri gidiyorum ve hep bana destek oldu. Etkinlikler ve dersler çok eğlenceli, çok bilgili bir kişi olmaya başladık.

“Tılsımlı yolculuk”

Evet sıra derste! Gülümse çocuklar ile ilk derste Risale-i Nur eserlerinden Sekizinci Söz ile açılış yapıldı. Muhteşem bir temsil (örnek) ile Allah’a imanın hayatımıza olan etkisi okunurken YouTube’dan izlenen “8. Söz Tılsımlı Yolculuk” videosu da bu dersin gözler önünde canlanmasını sağladı. Bu videoya göz atmayı unutmayın! Sizin de çok seveceğinizi düşünüyoruz. İzledikten sonra elinize Sözler risalesini alıp hemen Sekizinci Söz’ü açıp okuma isteği duyacaksınız. Sekizinci Söz’den bir vecizeyi sizlere hediye bırakıp bu haftalık Allah’a emanet olun diyoruz.

Bir vecize:

“Her kim hayat-ı bâkiyeye ciddî müteveccih ise, saadet-i dâreyne mazhardır.”

Hayat-ı bâkıyeye: Sonsuz, ebedi hayat

Müteveccih: Yönelmek

Saadet-i dâreyn: İki dünya mutluluğu hem bu dünya hem ahirette mutlu olmak

Mazhar: Ulaşmak, erişmek

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