Merhaba arkadaşlar. Nevşehir eğitim merkezimizde “Yeni Asya Anaokulum” adı ile Cumartesi günleri buluşuyoruz.

NEVŞEHİR - HEDİYE BALLIKAYA

Derslerimiz, etkinliklerimiz, oyunlarımız oluyor. Daha nice faaliyetlerle eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Çocuklarımızın dört gözle beklediği bu günde her hafta farklı etkinlik yapıyoruz. Bu hafta papatya yaptık.

Malzemeler:

• A 4 kâğıdı

• Krapon Kâğıdı

• Yağlı fırın kâğıdı

• Keçeli kalem

• Yapıştırıcı

• Makas

Yapılışı: Önce beyaz A4 kâğıdını mavi ve yeşil renklerde boyuyoruz. Daha sonra kâğıdın kenarına yarım daire çizip içine de yuvarlama tekniği ile sarı krapon kâğıtlarını yapıştırıyoruz. Etrafına yağlı kâğıttan kestiğimiz yaprakları yapıştırıyoruz ve etkinliğimiz hazır.