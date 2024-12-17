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17 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

AB: Suriye'nin geleceğinde İran ve Rusya'nın yeri olmamalı

17 Aralık 2024, Salı 13:39
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin geleceğinde aşırıcılığın, İran ve Rusya'nın yeri olmaması gerektiğini söyledi.

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Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki gelişmelerin ele alındığını belirten Kallas, AB'nin halihazırda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Suriye temsilciliğinden üst düzey bir heyetin bugün Şam'daki yeni yönetimle temasa geçtiğini söyledi.

Kallas, şöyle devam etti:

"Heyet, Şam'da bazı üst düzey toplantılara katıldı. Amaç ülkenin yeni yetkilileriyle temas halinde olmak ve grubun ülkeyi nasıl yönetmeyi planladığını anlamaktı. Herkesin, Arap ülkeleri, komşu ülkeler, Türkiye, ABD ve AB'nin mutabık kaldığı temel ilkeler var. Bunlar toprak bütünlüğü, egemenlik, hesap verebilirlik ve ayrıca özellikle azınlıkları ve kadın haklarını dikkate alan kapsayıcı hükümete dair ilkelerdir."

Gelecek sürecin dış müdahale olmaksızın yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Kallas, "Suriye'ye ait olmalı ve Suriye halkını tüm çeşitliliğiyle yansıtmalıdır. Bu çok, çok önemli. Suriye'nin geleceğinde aşırılık, İran ve Rusya'nın yeri olmamalı." ifadelerini kullandı.

Kallas, toplantıda birçok bakanın AB'nin Şam'daki yeni yönetimle ilişkisinin Rusya'nın ülkedeki nüfuzunu tümüyle elimine etme şartına bağlı olması gerektiği görüşünü dile getirdiğini aktardı.

AA

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