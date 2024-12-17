Suriye'yi Suriyeliler yönetmeli

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Esad rejiminin devrilmesinin ardından gördükleri değişimin önemine işaret ederek, “Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerekiyor” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Şam’a gitti.

Pedersen, Şam’da gazetecilere yaptığı açıklamada, rejimin devrilmesinin ardından gördükleri değişimin önemine işaret ederek, “Elbette bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor, ancak hepimiz önümüzde hala birçok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Başından beri tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreci başlatmamız gerektiğini söylüyorum. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerekiyor” dedi. Suriye’deki ikinci zorluğun, devlet kurumlarının ayağa kaldırılması ile işler hale getirilmesinin olduğuna işaret eden Pedersen, hizmet sunumu, kanun, düzen ve güvenliğin son derece önemli olduğunu söyledi.

İntikam anlayışı güdülmemeli

Pedersen, Suriye’nin çok büyük bir insanî krizden geçtiğini ifade ederek, “Bu yüzden ülke içindeki insanlar ve geri dönmek isteyen tüm mülteciler için Suriye’nin daha fazla acil insanî yardım aldığından emin olmalıyız. Bu son derece kritik” diye konuştu. Ülkenin ekonomik toparlanmasıyla ilgili sorular olduğuna da vurgu yapan Pedersen, “Bunun hızla düzelmesini görmemiz gerekiyor. Umarım yaptırımların hızla sona erdiğini görürüz. Böylece Suriye’yi yeniden inşa etmek için gerçekten bir toparlanma görebiliriz” ifadelerini kullandı. Pedersen, işlenen suçlar için adalet ve hesap verebilirliğin sağlanmasının gerekliliğine de işaret ederek, bunun güvenilir bir adalet sisteminden geçtiğini ve herhangi bir “intikam anlayışının” güdülmemesi gerektiğine dikkati çekti.