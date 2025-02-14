AB, Trump’a teslim olamaz

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir ticaret savaşı başlatma tehdidine AB’nin boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.

Trump’ın “Gazze’yi kontrol altına alma planına” ilişkin sorulara da cevap veren Borrell, “Bu topraklar için çözüm Filistinlileri sürmek, emlak pazarlamacılığı yapmak değildir. Yapılması gereken barış ve istikrar dolu bir gelecek kazandırmaktır” dedi.

Donald Trump’ın göreve geldiğinden bu yana aldığı en olumsuz kararın “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamak” olduğunu vurgulayan Borrell, Trump’ın Netanyahu için “bir tür dokunulmazlık getirmek istemesini” eleştirdi.

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Trump planı Orta Doğu’ya barış getirecekmiş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze’deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile çok verimli görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Leavitt, bu görüşmenin Gazze’nin yeniden inşasına ilişkin sürece katkı yapacağını belirtti.

ABD’li sözcü, “Kral Abdullah, ciddi düzeyde istihdam sağlayacak olan bir kalkınma süreci için kullanılacak ek arazilerle birlikte Filistinlilerin yerinde kalmasını tercih ediyordu ancak Başkan, Filistinlilerin daha güvenli bölgelere taşınmasının çok daha iyi ve güzel olacağını düşünüyor” ifadelerini kullandı. Trump’ın söz konusu planının tek amacının “Orta Doğu’ya barışı getirmek” olduğunu savunan Leavitt, bu planın ayrıntılarıyla ilgili Arap müttefikleriyle görüşmelere devam edeceklerini vurguladı.