AB ülkeleri Türkiye'ye karşı yaptırım uygulayacak mı?

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bugün üye ülkeler, sondaj faaliyetleriyle ilgili AB liderlerinin haziran ayında aldığı kararın nasıl izleneceğini görüşecek." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB), Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz ile ilgili Türkiye'ye uygulamayı düşündüğü yaptırımları masaya yatırıyor. Ancak görüşmeden Türkiye ile ilgili net bir kararın çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Avrupa Birliği Dışilişkiler Konseyi toplantısı öncesinde Brüksel'de gazetecilerin sorularını cevaplayan dışişleri bakanları bu konuda net bir cevap vermekten kaçındı.

Mogherini: Çavuşoğlu ile görüştüm

Toplantıya başkanlık eden Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla dayanışma mesajı verdiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında da görüştüklerini belirten Mogherini, "Haziran ayında gerçekleştirilen zirvede devlet ve hükümet başkanlarının kararlarının nasıl takip edileceği görüşülecek. Dışişleri bakanı Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini görüştüm. Türk halkı ile darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü nedeniyle dayanışma içerisinde olduğumuzu bildirdik. Herkes o günü ve o geceyi hatırlıyor." dedi.

Türkiye'nin bugünkü toplantının gündeminde olmamasına rağmen Kıbrıs dışişleri bakanı tarafından gündeme getirilmesi ve konunun tartışılması bekleniyor.

Litvanya dışişleri bakanı Linas Linkevicius da "Birinci elden bilgilere ulaşacağız." dedi. Finlandiya dışişleri bakanı Pekka Haavista ise "Bugün çok önemli bir gün, gelişmeleri ele alacağız. Bu krizi diplomasi çözecek" dedi.

Muhtemel yaptırımlar neler ?

Kıbrıs'ın baskıları üzerine Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamayı planlayan Avrupa Birliği Ankara'nın bölgedeki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini "yasa dışı" olarak nitelendiriyor.

Geçtiğimiz hafta AB üye devletlerinin daimi temsilcileri üst üste toplantılar yaparak Türkiye'ye uygulanabilecek yaptırımları ele almıştı. Yaptırımlar arasında Havacılık Anlaşması ile ilgili yürütülen müzakerelerin askıya alınması, Ankara'ya yönelik AB fonlarının kesilmesi, Avrupa Yatırım Bankası üzerinden verilen kredilerin sınırlandırılması bulunuyor.

Güney Kıbrıs'tan AB'ye veto tehdidi

Kıbrıs Rum tarafı AB'nin Türkiye'ye yönelik daha sert bir tutum içinde olmaması halinde Kosova, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek'i de yakından ilgilendiren genişleme konusunda her tür anlaşmayı veto etme tehdidinde bulunuyor.