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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

AB ve Afrika Birliği liderleri bir araya gelecek

16 Şubat 2022, Çarşamba 10:32
Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Afrika'nın ekonomik kalkınması, aşı bağımsızlığı, enerjide dönüşümü ve güvenliği gibi konuları görüşmek için iki günlük zirve toplantısında buluşacak.

AB ve Afrika Birliği liderleri ile üye ülkelerin temsilcileri, 17-18 Şubat'ta Brüksel'de 5 yıla yakın bir sürelik aradan sonra 6'ncı kez bir araya gelecek.

AB, zirveyi "yenilenmiş ve daha derin ortaklık" için fırsat olarak görürken bunun, her iki kıtanın da çıkarı temelinde kurulacağını ifade ediyor.

Zirvede liderlerin ele alacağı öncelikli konuyu ekonomi oluşturuyor. Bu kapsamda iklim değişikliği ve mevcut sağlık krizi gibi küresel sınamaları göz önüne alan Afrika-Avrupa Yatırım Paketi'nin kabul edilmesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Senegal ziyaretinde Afrika için 172 milyar dolarlık yatırım planını duyurmuştu.

Von der Leyen ayrıca 28 Ekim 2021'deki açıklamasında, AB'nin 2022'de 3,5 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediğini ve bunların büyük kısmının ihraç edileceğini vurgulamış, AB-Afrika Zirvesi'nin ana konusunun, kıtanın aşı bağımsızlığına kavuşturulması olacağını bildirmişti.

Bunların dışında liderlerin ayrıca yenilenmiş barış ve güvenlik yapısı vasıtasıyla istikrar ve güvenliği de teşvik edecek araç ve çözümleri masaya yatırması öngörülüyor.

Bu çerçevede ekonomik kalkınma finansmanı, sağlık sistemleri ve aşı üretimi, tarım ve sürdürülebilir kalkınma, eğitim, kültür, göç, özel sektör desteği ve ekonomik bütünleşme, barış, güvenlik ve yönetim, iklim değişikliği, yeşil enerjiye geçiş, dijital dönüşüm gibi konuların iki günlük zirvenin gündemini oluşturması planlanıyor.

Bu alanlarda liderler yuvarlak masa toplantılarına katılırken konuların uzmanları da panellerde yer alacak.

Toplantının sonunda "2030 için Ortak Vizyon" mahiyetinde bir ortak bildiri kabul edilecek.

Euronews Türkçe

Etiketler: AB, Afrika Birliği
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