"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

ABD Almanya'ya 6 savaş uçağı gönderecek

28 Mart 2022, Pazartesi 18:58
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'ya 6 elektronik harp kabiliyetine sahip EA-18G Growler tipi savaş uçağı gönderileceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, son zamanlarda ABD'nin NATO'nun doğu kanadını tahkim çabaları kapsamında Almanya'ya 6 adet EA-18G Growler tipi savaş uçağı göndereceklerini söyledi.

Bu uçakların bölgede varlık göstermek için gönderildiğini vurgulayan Kirby, uçakların elektronik harp ve önleme kabiliyetleriyle bilindiğini belirtti.

Kirby, Almanya'ya bu uçaklarla birlikte bakım ekiplerinde yer alanlar da dahil 240 askerin de gönderileceğini kaydetti.

AA

Etiketler: ABD, Almanya, savaş uçağı
Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy'den "Ukrayna'da kaçırılan bazı belediye başkanları öldürüldü" açıklaması

    Rus müzakere heyeti İstanbul'da

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Somali kıtlık riskiyle karşı karşıya

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Ukrayna'dan 'Türkiye' açıklaması

    Kenya'da kuraklıkla mücadelede için yardım çağrısında bulunuldu

    Macron'dan 'Putin' açıklaması: Ona kasap demeyeceğim

    Rus ordusunun 17 bin askerini kaybettiği açıklandı

    Şanghay'da karantina ilan edildi

    Öğretmenler itibarsızlaştırıldı

    İŞKUR’a kayıtlı genç işsiz sayısı 1 milyonu geçti

    Maliyetler yüzde 115’e kadar arttı

    Asgari ücretle en az akaryakıt Türkiye’de alınıyor

    3 ayda ödenen faizle bir Çanakkale Köprüsü yapılırdı

    Çıkış yolu demokratik hukuk devleti

    Kart borcu olanlar 4.1 milyona ulaştı

    Ukraynalı yetim çocuklar Türkiye’de

    'Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru' panelimiz gerçekleşti

    AKP gençleri kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Doktora götürseydim kurtulur muydu?
    Yeni Asya'dan Size

    Bediüzzaman rüzgârı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Helâl dairesi kısıtlanmamalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Anne-babaların tavsiyeleri
    Genel

    Öğretmenler itibarsızlaştırıldı
    Şükrü BULUT

    Ölüm düşman için silâha dönüşünce…
    M. Said ZEKİ

    Yeni gün akşamdan başlar
    Risale-i Nur'dan

    En yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.