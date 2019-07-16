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16 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

ABD ateşle oynuyor

16 Temmuz 2019, Salı 20:52
BM’de düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Washington’u ABD-İran gerilimini tırmandırmama konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler’de (BM) düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Washington’u ABD-İran gerilimini tırmandırmama konusunda uyardı. DW Türkçe’de yer alan habere göre, Amerikan NBC News televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a yönelik tehditkar söylemleriyle ilgili olarak “Birleşik Devletler’in ateşle oynadığını düşünüyorum” ifadesini kullandı. Ülkesinin nükleer silâh geliştirmek gibi bir amacının olmadığını da dile getiren Zarif, “Şayet böyle bir isteğimiz olsaydı, bunu çok zaman önce yapardık” dedi. Ülkesi İran’ın çok tartışmalı uranyum zenginleştirme faaliyetlerine de değinen Bakan Zarif, anlaşma sağlanması durumunda bu çalışmaları, saatler içinde yeniden uluslar arası anlaşmalarla belirlenen seviyeye düşürebileceklerini vurguladı. 

Zarif’e kısıtlı vize

Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan sürdürülebilir kalkınma konulu toplantıya katılmak üzere New York’a giden Zarif’e, ABD tarafından birçok kısıtlama içeren bir vize verildi. Cevad Zarif bu vize ile sadece Birleşmiş Milletler kompleksi ve İran’ın BM Temsilciliği’nde bulunabiliyor. BM Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Sekreterliği’nin alışık olunmayan bu konuyla ilgili olarak ABD makamlarına “kaygılarını” ifade ettiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Amerikalı diplomatlar da Tahran’da istedikleri gibi dolaşmıyor. İranlı diplomatların New York’ta serbest bir biçimde hareket etmeleri için bir neden göremiyoruz” dedi.

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 ‘Uranyum’da risk yok’

Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları nükleer antlaşma ile belirlenen uranyum zenginleştirme sınırını geçen İran’a karşı anlaşmadan ileri gelen itiraz hakkının kullanmamaya karar verdi. Tahran’ın uranyum zenginleştirme noktasında ulaştığı noktayı henüz önemli bir ilerleme olarak görmeyen AB, bu aşamada diplomatik çabalara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği görüşünde birleşti. AB tarafından alınan bu karar İran’dan ziyade yaptırımları sertleştirmek isteyen ve nükleer antlaşmadan tek taraflı olarak çekilen Amerika Birleşik Devletleri yönetimine bir mesaj vermeyi amaçlıyor. Karara ilişkin AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bakanlar toplantısı sonunda açıklama yaparken, İngiltere nükleer antlaşmayı kurtarmak için çok dar bir zaman ve fırsat aralığı kaldığını duyurdu.İran ile yapılan nükleer antlaşmadan 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın isteği doğrultusunda geri çekilen Washington, bir yıldır İran’a yönelik yaptırımların dozunu sürekli arttırma yoluna gitti. Ne var ki, nükleer antlaşmayı kurtarmak isteyen AB tarafı ABD’nin aksine İran ile farklı yollarla işbirliği oluşturmak için çalıştı. Brüksel - aa 

AA

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