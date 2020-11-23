ABD, Avrupa ve Afrika'daki kara kuvvetlerini birleştirecek

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ile Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) komutanlıklarının bünyesindeki kara güçlerini tek komutanlık altında birleştirdiklerini açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri olarak anılacak yeni organizasyon, Kara Kuvvetlerinin Avrupa ve Afrika'daki stratejik ve operasyonel hedeflerini sağlama kabiliyetini geliştirecektir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, söz konusu komutanlığa, yeni terfi eden Orgeneral Christopher G. Cavoli'nin komutan olarak atandığı bildirildi. ABD bu dönüşüm sürecine şubat ayında başlamıştı. Amerikan ordusu, Birinci Dünya Savaşı'ndan 2012'ye kadar kritik dış görevlerde bulunan 5. Kolordu'yu (V Corps) şubat ayında yeniden aktif hale getirmiş ve EUCOM kapsamına almıştı. 5. Kolordu, eski Başkan Barack Obama tarafından 2012'de Afganistan'dan çekilme sonrasında lağvedilmişti. AA

Okunma Sayısı: 282

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.